Las familias reclaman menos línea fría y más cocineras en los colegios de Segovia

Los comedores constituyen uno de los focos más críticos a la hora de desgranar el balance al curso escolar. Así lo ve la Federación de ... Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fedampa) Antonio Machado. Su presidenta, Noelia del Barrio, se hace eco de quejas que les transmiten usuarios del servicio y que las resume en «deficiencias» que encuentran las familias en distintos aspectos de la prestación que ofrecen las dos empresas que la Junta de Castilla y León tiene contratadas para que asumir la explotación de los comedores escolares en la provincia.

La portavoz de las AMPAs de Segovia enumera algunas de las críticas más frecuentes que les llegan. «Muchas veces se quejan porque las cantidades son escasas o por la mala calidad, sobre todo de la línea fría». Añade a la lista el hecho de que «no se deje repetir cuando está claro que no come lo mismo un niño de primero de Primaria que uno de sexto». Además, señala que en ocasiones «los postres se dan incompletos». Por ejemplo, sirven a los niños gajos de una naranja pero no la pieza completa.

Ante estas carencias que perciben las familias, la Fedampa Antonio Machado hace hincapié en reclamar que la gestión del servicio de comedor sea «pública», que la Junta no la externalice ni la reparta entre las dos contratas que operan en la provincia. En este sentido, la representante de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos aboga por que «las cocinas sean 'in situ'», que estén y trabajen en las propias instalaciones de los centros educativos. En esta misma línea, reivindica que haya cocineras cualificadas que preparen los alimentos y elaboren los platos en el mismo lugar y para ser consumidos en el momento por los niños.

Para Noelia del Barrio, con este modelo los comedores escolares ganarían en calidad alimenticia y la prestación tendría además un mayor margen de reacción en función de los comensales que haya cada día, ya que hay usuarios que no son fijos y que se apuntan previo aviso.

«La Administración va a lo cómodo, se va jubilando el personal de cocina y no le sustituye, sino que se decanta por la línea fría» Noelia del Barrio Presidenta de la Fedampa Antonio Machado

Sin embargo, esta petición viene cayendo en saco roto. «La Administración va a lo cómodo, se va jubilando el personal de cocina y no le sustituye, sino que se decanta por la línea fría», se queja la presidenta de la federación segoviana. «No se puede comparar la calidad de una comida recién hecha en el colegio con la regenerada, que puede llevar más de un día conservada», apostilla.

Además, según añade a sus argumentos Noelia del Barrio, el planteamiento de que los fogones de los colegios e institutos continúen en funcionamiento, con sus profesionales al mando, para brindar este servicio contribuiría a «fomentar los productos de cercanía y reforzar los alimentos 'kilómetro cero'».

A estas demandas, la organización representativa de las asociaciones de padres de alumnos en la provincia suma la reivindicación de que se reduzcan las ratios a cumplir para abrir un comedor escolar en centros del medio rural. De esa forma, se fomentaría la conciliación de la vida familiar y laboral en los pueblos.

Esta solicitud es extensible a otros programas que ofrece Educación para facilitar esa compatibilidad. Del Barrio hace un llamamiento a los responsables autonómicos en materia educativa para que «no se limiten solo a abrir los colegios, sino que también ofrezcan alternativas como los programas Madrugadores o Conciliamos». «Es posible que sea deficitario -admite la presidenta de la Fedampa Antonio Machado-, pero hay que mantener servicios esenciales para que haya población en los pueblos», esgrime la portavoz de las familias.