Exigen al Ayuntamiento de Segovia una condena «clara» del «genocidio» en Gaza La Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino considera «insultante» y «ofensivo» que se le acuse de «reventar» el pleno del viernes

El Norte Segovia Martes, 30 de septiembre 2025, 12:14 Comenta Compartir

La Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino ha emitido un comunicado contundente en respuesta a los acontecimientos ocurridos durante el pleno del Ayuntamiento de Segovia del pasado 26 de septiembre, donde se solicitó un minuto de silencio para condenar los gravísimos hechos que se están produciendo en la Franja de Gaza. La organización, que defiende los derechos del pueblo palestino, ha calificado de «insultante» y «ofensivo» que se le acuse de «reventar» el pleno municipal.

Los manifestantes subrayan que su presencia en el pleno estaba justificada por la necesidad de visibilizar el «genocidio» que el Estado de Israel «lleva cometiendo contra el pueblo palestino en Gaza desde hace dos años». Según datos documentados recogidos por la Plataforma, más de 65.000 personas han sido asesinadas en la Franja, cifra que la organización considera corta frente a la magnitud real de la tragedia. En este contexto, la Plataforma critica que el comunicado leído por el alcalde, José Mazarías, durante el pleno no mencionara explícitamente Gaza, refiriéndose vagamente a «Oriente Próximo», lo que consideran una falta de precisión y compromiso.

Igualmente rechaza la Plataforma las declaraciones del alcalde, que calificó su comportamiento como «bochornoso e incívico». Durante el acto, los activistas mostraron banderas palestinas y gritaron «no es una guerra, es un genocidio», ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. La organización asegura que su acción fue «respetuosa» y que los participantes en la protesta abandonaron el recinto de manera educada cuando se les indicó. Además, niegan rotundamente haber intimidado o interrumpido a personas en el despacho de los representantes de Vox, como ha trascendido en un medio local.

Los propalestinos también aclaran que sus acciones no responden a la instigación de ningún concejal ni partido político. «Los movimientos sociales gozamos de mayoría de edad y libertad para criticar cuando lo creemos necesario», afirman. En un contexto de creciente solidaridad ciudadana con el pueblo palestino, los propalestinos lamentan que se criminalice a quienes alzan la voz contra el genocidio. «No buscamos el enfrentamiento, sino el despertar de las conciencias», declaran. Para ellos, el término «genocidio» no es una exageración, sino una descripción precisa de la situación, comparable al Holocausto judío perpetrado por los nazis. Critican el uso de términos como «barbaridad» o «masacre» por parte de las autoridades, que consideran «insuficientes» para reflejar la magnitud de la tragedia.

Como respuesta a lo ocurrido, la Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino ha anunciado el inicio de una recogida virtual de firmas para exigir que el Ayuntamiento de Segovia adopte una resolución que condene de manera expresa y clara el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino. «Es una obligación de toda institución democrática, en nombre de la legalidad internacional y de la dignidad humana, pronunciarse contra estas atrocidades», sostienen.

La organización invita a la ciudadanía a unirse a esta iniciativa y a seguir apoyando las movilizaciones en solidaridad con Palestina, con el objetivo de visibilizar la situación y presionar para que cesen las violaciones de derechos humanos en Gaza. También reafirma su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos del pueblo palestino, y hace un llamamiento a la acción colectiva para que el grito de «no es una guerra, es un genocidio» resuene en todas las instituciones.