Activistas por Palestina revientan el pleno de Segovia: «No es una guerra, es un genocidio»

La tensión estuvo muy presente en el pleno del Ayuntamiento de Segovia correspondiente al mes de septiembre. Justo cuando el equipo de gobierno daba comienzo ... al minuto de silencio para manifestar su repulsa por «la masacre en Oriente Medio», una decena de activistas por Palestina irrumpieron en el hemiciclo al grito de «no es una guerra, es un genocidio». El alcalde de la ciudad, José Mazarías, exigió a los asistentes -entre ellos, varios concejales- que retirasen símbolos que portaban en este sentido. La situación se resolvió tras cuatro advertencias de desalojo por parte de la Policía Local. Los grupos políticos participantes en una concentración posterior que había sido convocada contra el «genocidio en Gaza» han criticado que el regidor haya «ignorado» las sensibilidades de gran parte de la población.

La sesión plenaria dio comienzo con la petición de Mazarías a Guillermo San Juan, portavoz de Segovia en Marcha, de retirar una bandera del Estado Palestino que había colocado en su sitio. Fuentes municipales aseguran que el reglamento impide mostrar cualquier símbolo de este tipo al considerar que puede alterar el desarrollo del debate. Tras acatar el edil la orden, el alcalde anunció un minuto de silencio para manifestar «la indignación por la barbaridad que acontece en Oriente Próximo». El público en la sala, principalmente miembros de la Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino, recriminaron con voces y cánticos que el regidor no tratase el conflicto como un «genocidio», lo que llevó a Mazarías a amenazar con su desalojo.

Fuentes de Alcaldía confirman que los activistas finalmente abandonaron el espacio municipal «por su propio pie». Esto no evitó el aumento de la crispación en el cruce de opiniones durante el pleno. «Me atrevo a decir que alguno de ustedes instiga a los ciudadanos para que vengan aquí, a la sede del Ayuntamiento de Segovia y de todos, a trasgredir las normas y tener un comportamiento bochornoso e incívico», subrayó el alcalde. El PSOE recordó que ha solicitado varias veces una declaración institucional que «condene los atentados de Hamás y el genocidio de Gaza, y reconozca la independencia de Palestina», pero el equipo de gobierno ha hecho caso omiso, aseguraron. «Su minuto de silencio ha sido un paripé para blanquear su imagen», reseñó la portavoz socialista, Clara Martín, quien criticó a su vez que ni PP ni Vox se hayan sumado a la concentración convocada en el receso. Tampoco participaron en ella los activistas en defensa de Palestina.

«¿Por qué les cuesta tanto reconocer la realidad?», cuestionó San Juan. «La plataforma ha venido a poner dignidad a su minuto de silencio», consideró Ángel Galindo, al frente de IU. La portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, defendió que los segovianos hayan apoyado «una causa más que lícita», mientras que Vox valoró como «lamentable» lo que consideró «un espectáculo dado por ciudadanos desubicados y políticamente inducidos». La líder municipal de este partido político, Esther Núñez, aseguró que algunas de estas personas «han intimidado e irrumpido en la oficina de nuestra asesora en una actitud agresiva», por lo que rogó al gobierno de la ciudad que no se vuelvan a producir este tipo de situaciones.