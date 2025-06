La UD El Espinar - San Rafael acepta el reto de ascender a Regional Preferente

La Regional de Aficionados, la sexta categoría del fútbol español, contará en la temporada 2025-2026 con tres equipos de la provincia de Segovia. ... Al Turégano y al Coca, clubes que han militado durante la pasada campaña en la división inferior a Tercera RFEF, se les unirá en las próximas semanas la UD El Espinar-San Rafael, entidad que ha aceptado el reto de ascender desde la Primera Provincial. El conjunto espinariego, tras quedar segundo en el campeonato con equipos de Segovia, ha aceptado la invitación que le correspondía al Real Sitio CF, campeón de la categoría que ha decidido no ejercer su derecho al ascenso.

En El Espinar no han tenido dudas. Tras seis años en categorías provinciales, el municipio más grande de Segovia por detrás de la capital cree que está más que preparado para competir contra equipos de Castilla y León. «No ha costado mucho», asevera Manuel Sanz, presidente del club verdinegro, sobre la decisión adoptada. Desde que tuvieron conocimiento de que el Real Sitio no tenía intención de ascender, en El Espinar empezaron a tantear sus opciones de dar el salto. Uno de los obstáculos que debían salvar el compromiso de sus jugadores, que tendrán que entrenar más días a la semana y hacer frente a desplazamientos mucho más largos durante los fines de semana. No será un problema. «El 70% o el 80% de la plantilla se ha comprometido a dar ese paso», indica el presidente del club.

El apartado económico tampoco supondrá un impedimento. Sanz explica que salir a competir a Castilla y León supondrá un aumento de los gastos que esperan compensar con un incremento de los ingresos. En este apartado esperan recibir más subvenciones de instituciones como el Ayuntamiento de El Espinar o de la propia Federación de Castilla y León de Fútbol. Además, también cuentan con ingresar dinero a través de las entradas a los partidos o los abonos de la temporada. A todo ello esperan añadir más ingresos vía patrocinios, ya sea de nuevas empresas de la zona o de apoyos que ya están en el club que decidan aumentar su colaboración económica.

Con «los deberes hechos», el siguiente paso será cerrar la plantilla que competirá en la Regional de Aficionados. Habrá bajas, pero el bloque formado por jugadores de El Espinar seguirá la próxima temporada. Y también habrá fichajes: «Hay que reforzar el equipo con tres o cuatro jugadores para consolidar el proyecto», comenta Manuel Sanz. Las redes ya están lanzadas y los objetivos son jugadores que ya han competido en categoría autonómica, ya sea con el propio club verdinegro o con otros equipos de la provincia.

Al frente del proyecto no estará César Rodríguez, el entrenador que ha llevado al equipo hasta la segunda posición del campeonato en la Liga Provincial, a tan solo un punto del campeón tras una segunda vuelta sobresaliente. «Nos ha dicho que tiene dificultades profesionales para poder compaginarlo. Tiene complicado viajar», lamenta Sanz. Por ello, el club espera cerrar su nuevo entrenador esta misma semana.

El obligado cambio en el banquillo no resta confianza a la UD El Espinar-San Rafael. En el club consideran que durante los últimos siete años han hecho un gran trabajo para consolidar la estructura de una entidad que la pasada temporada contaba con catorce equipos y más de 200 jugadores. Hay, por lo tanto, cantera. «Se está trabajando bien. Todos los equipos han quedado este año entre los tres primeros. Los resultados son buenos», celebra el presidente del club, que precisa que no solo compiten contra gente de Segovia. «Cuando hemos salido a torneos fuera también lo hemos hecho bien», sostiene.

Con la confianza de contar con un proyecto sólido y de enorme potencial, en la UD El Espinar-San Rafael defienden aprovechar oportunidades como este ascenso a Regional, pero sin dar pasos para los que no estén preparados. Por ello, el objetivo la próxima campaña será la permanencia, dejando metas mayores para el futuro. «Se puede pensar y se puede soñar. Pero ahora no podemos generar más expectativas, aunque el nivel del club ha crecido muchísimo y la expectación es tremenda».