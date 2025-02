El Espinar pide gestionar el tráfico en la travesía de San Rafael

El Ayuntamiento de El Espinar ha comunicado a la Subdelegación del Gobierno en Segovia que tiene la intención de asumir la gestión de la ... travesía de San Rafael. El alcalde del municipio, Javier Figueredo, explica que tras una reciente reunión con la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, en la que también estuvieron presentes el Jefe Provincial de Tráfico o el jefe de la Policía Local de El Espinar, el gobierno municipal de la localidad espinariega pedirá formalmente y por escrito que la circulación de vehículos en la N-6 a su paso por el núcleo de San Rafael pase a estar gestionado por medios municipales.

Para el regidor de El Espinar, que el municipio se haga cargo de la circulación en la travesía supondría hacer cumplir con la normativa. Según afirma, en las localidades que disponen de una Policía Local -como es el caso de El Espinar- la regulación del tráfico en las travesías le corresponde al cuerpo policial municipal y no a la Guardia Civil, tal y como ocurre en San Rafael al paso de la carretera nacional por el núcleo urbano.

Además de sostener que el cambio en la gestión sería para cumplir con la ley, Figueredo también subraya que el Ayuntamiento de El Espinar cuenta con agentes «de sobra» para poder encargarse de regular y vigilar la circulación por una carretera por la que pasan miles de vehículos cada día (camiones en un alto porcentaje de los casos).

«Destinaríamos a personal fijo para estar en la travesía», anuncia Figueredo sobre la principal novedad que supondría un cambio en la gestión. «Ahora solo hay presencia de la Guardia Civil cuando se avisa», añade. Sin patrullas de manera constante en la carretera, el alcalde considera que crece la inseguridad en la travesía, motivo por el cual apuesta por ubicar una patrulla de la Policía Local en la N-6 durante todo el día.

La idea es que una dotación del cuerpo policial municipal esté de manera constante en la travesía tanto por las mañanas como por las tardes. «Por la noche igual no haría tanta falta», precisa Figueredo. Con la presencia de la Policía Local, el regidor confía en mejorar la seguridad de la vía y evitar situaciones recurrentes, como que los vehículos se salten los semáforos en rojo o problemas en algunos de los pasos de peatones cuando quieren cruzar varias personas en poco tiempo.

A la espera de realizar la petición de manera formal y de obtener una respuesta por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico, Figueredo deja claro que tan solo es una solicitud para gestionar la circulación en la travesía que no implica, por el momento, reclamar la titularidad de la vía. «Eso es otra película totalmente diferente que no sé si nos interesa», asevera. Pese a sus dudas, considera que el Ayuntamiento sí estaría preparado para ser el titular de la travesía de San Rafael. «El mantenimiento tampoco es mucho. Ahora, para marzo o abril, van a hacer el nuevo asfaltado tras años parcheando. No supone un gasto terrible», sostiene.

A la espera del estudio

La gestión de la travesía de San Rafael es un nuevo frente que se abre en el horizonte más próximo del Ayuntamiento de El Espinar a la espera de que esta primavera se conozcan las primeras conclusiones del informe encargado por el Ministerio de Transporte sobre la posible supresión de los peajes de la AP-6 a partir de 2029. Aunque ese análisis determinará si es posible eliminar los peajes de la autopista y así descargar de tráfico a la travesía de San Rafael, Javier Figueredo no se muestra muy esperanzado. «No paran de decir que el peaje acaba en 2029 y omiten que hay una sentencia que obliga a licitar otros siete años», recuerda sobre el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si esa nueva licitación se produce bajo una fórmula como un peaje en la sombra, el alcalde no entiende por qué no se adopta ya. «Al final todo esto es un problema económico», concluye.