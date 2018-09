Los hosteleros se quejan de que la Policía ha llegado «a levantar a personas de las terrazas» Carteles publicitarios en una terraza ubicada en la avenida del Acueducto / Antonio Tanarro El sector intentará acercar posturas con el Ayuntamiento sobre la norma de cartelería ÁLVARO GÓMEZ Segovia Domingo, 9 septiembre 2018, 13:41

Los hosteleros y el equipo de gobierno se reunirán a lo largo de esta semana, presumiblemente mañana o el martes, para intentar acercar posturas sobre los problemas que ha generado la ordenanza municipal que limita el uso de carteles y elementos publicitarios a la zona de terraza de los establecimientos localizados en el casco histórico. Desde que se puso en marcha, a principios de agosto, los hosteleros aseguran que se han producido caídas del 30% en las ventas, que han obligado al despido de camareros ante el descenso de consumidores.

Miembros de la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos (AIHS) y del equipo de gobierno iban a reunirse el pasado miércoles, pero el encuentro fue anulado una hora antes por motivos de agenda, según explicó Javier García Crespo, representante de los hosteleros. Por su parte, Paloma Maroto, concejala de Obras, Servicios e Infraestructuras recalca que la reunión no se canceló, sino que fue necesario trasladarla a la siguiente semana por falta de tiempo de los representantes municipales.

Los hosteleros se sienten «acosados», no solo por la ordenanza municipal que regula el uso de la cartelería, sino también por el control en el número de mesas y sillas de las terrazas. «Hemos presentado alegaciones porque no es legal, no aparece en la ordenanza», explicó García Crespo, quien señaló que pagan el terreno en función de los metros cuadrados y no de la cantidad de mesas. Otras quejas de los empresarios del sector son la subida del 40% en las tasas de basura y agua y el aumento en el precio del alquiler del suelo municipal destinado a terrazas, que se ha multiplicado por cuatro en algunos casos, según denuncian. «Nos tienen trillados», indicó Javier García, quien volvió a recordar que el malestar de la hostelería afecta al resto de sectores en Segovia. «Damos trabajo a proveedores y transportistas y al final se genera una cadena que afecta a toda la ciudad», subraya.

Consecuencias en el turismo

El representante de AIHS aseguró que la limitación de mesas y sillas en las terrazas ha llegado al límite de «ver a agentes de Policía levantar a personas de las terrazas; esto genera mala imagen para Segovia» y acaba perjudicando «a todas las empresas de servicios de la capital». En respuesta a las críticas, José Bayón, teniente de alcalde, señaló hace unos días que «el Ayuntamiento vela por el interés general» al establecer la ordenanza municipal que limita el uso de publicidad en la vía pública. El concejal de Economía asume que es un tema «complicado» y dice entender las quejas de los hosteleros, pero argumenta que los ciudadanos habían alertado al equipo de gobierno del problema para circular por algunas zonas. ««Los propios ciudadanos nos paraban por la calle para decirnos que cómo podíamos permitir que hubiera carteles en determinados sitios», dijo Bayón.

El teniente de alcalde recalcó que los establecimientos hosteleros «son fundamentales y generan economía y empleo», por lo que «si hay algún margen para mejorar la situación, lo haremos».