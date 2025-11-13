Empiezan los preparativos de la demolición del viejo edificio de los bomberos

Los trabajos previos para preparar el derribo del antiguo edificio que albergó durante decenios el parque de bomberos de la ciudad de Segovia han comenzado ... este miércoles sobre el propio terreno en el que antes de que acabe esta semana van a comenzar los trabajos de demolición. Esa es la previsión que maneja el Ayuntamiento, que tiene que apresurarse para cumplir con el plazo fijado que expira el 31 de diciembre. Los obreros han comenzado con el precinto del perímetro, desde la avenida Padre Claret, a la altura de la iglesia y del colegio, continuando por el tramo de la rotonda de Dionisio Duque y siguiendo tras doblar la esquina por la calle Bomberos y Los Castillos, en la parte trasera del inmueble que tiene los días contados.

Además del cordón de prevención para impedir el paso de peatones y facilitar las maniobras de vehículos pesados, también se ha reforzado ese cerco con vallas metálicas y los pertinentes carteles informativos de las obras y de las medidas de seguridad a las que se han de atener. Entre esos trabajos preparatorios, los trabajadores también han acometido en estas primeras horas de intervención los pasos contemplados en el plan especial elaborado por la empresa adjudicataria para destruir el rastro de fibrocemento del vetusto edificio. Este material requiere un tratamiento particular en su eliminación.

La autorización se dilató más lo deseado por el equipo de gobierno municipal; pero una vez obtenido el visto bueno, los trámites administrativos llegaron a buen puerto y ya solo era cuestión de dar inicio a los trabajos. La demolición del antiguo parque de los bomberos de Segovia va a a dejar un solar sobre el que se construirán 48 viviendas de protección. El organismo encargado de su edificación será la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), dependiente de la Junta de Castilla y León. En los planes ideados para este futuro complejo residencial tiene cabida la utilización de la planta inferior por parte del Consistorio de Segovia para que acoja diferentes usos municipales.

Ampliar Vallas y precinto que impiden el paso por la parte delantera del edificio a demoler, en la avenida Padre Claret. A. de Torre

Además de la construcción de pisos, la actuación a desarrollar en el terreno que quedará libre cuando se derribe el antiguo parque de bomberos también contempla la creación de un nuevo vial que permitirá conectar la avenida Padre Claret con la calle Los Bomberos sin necesidad de llegar hasta la glorieta de Dionisio Duque, la rotonda con más accidentes de la capital segoviana.

La voluntad expresada por el equipo de gobierno en el Ayuntamiento, presidido por el alcalde, José Mazarías, es que las obras de edificación comiencen a lo largo de la primavera del año que viene; pero antes, la necesaria demolición, que tiene un plazo estipulado para su ejecución. El derribo se tiene que llevar a cabo antes del 31 de diciembre, por lo que el tiempo apremia. Este tope viene marcado por las condiciones estipuladas para la aprobación de la modificación presupuestaria para sufragar el coste de los trabajos. La duración prevista de las obras es de seis semanas, por lo que ya van justos.