El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Obreros colocan señales y precintan el perímetro del edifico de los antiguos bomberos de Segovia, este miércoles. Antonio de Torre

Empiezan los preparativos de la demolición del viejo edificio de los bomberos

El Ayuntamiento de Segovia tiene hasta el 31 de diciembre para ejecutar el derribo, que ha comenzado con el precinto de la zona y la retirada de fibrocemento

César Blanco Elipe

César Blanco Elipe

Segovia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:01

Comenta

Los trabajos previos para preparar el derribo del antiguo edificio que albergó durante decenios el parque de bomberos de la ciudad de Segovia han comenzado ... este miércoles sobre el propio terreno en el que antes de que acabe esta semana van a comenzar los trabajos de demolición. Esa es la previsión que maneja el Ayuntamiento, que tiene que apresurarse para cumplir con el plazo fijado que expira el 31 de diciembre. Los obreros han comenzado con el precinto del perímetro, desde la avenida Padre Claret, a la altura de la iglesia y del colegio, continuando por el tramo de la rotonda de Dionisio Duque y siguiendo tras doblar la esquina por la calle Bomberos y Los Castillos, en la parte trasera del inmueble que tiene los días contados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenida por agredir en el pecho con un arma blanca a su marido en presencia de su hija menor
  2. 2

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar
  3. 3 Stella del Carmen publica las fotografías más íntimas de su «sagrada» boda en Valladolid
  4. 4

    Un nuevo parque solar como mil campos de fútbol generará 400 empleos y deja 3,8 millones en Wamba
  5. 5

    Valladolid y su provincia alcanzan récord histórico de población
  6. 6 Diez curiosidades sobre los ríos que pasan por la ciudad de Valladolid
  7. 7 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  8. 8 Facua lanza una plataforma para reclamar la devolución de la tasa de basuras en seis capitales de Castilla y León
  9. 9 Muere un cazador tras sufrir una grave caída en Burgos
  10. 10

    Los coletazos de la borrasca Claudia traen un temporal de viento y lluvia a Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Empiezan los preparativos de la demolición del viejo edificio de los bomberos

Empiezan los preparativos de la demolición del viejo edificio de los bomberos