El derribo del antiguo parque de bomberos, antes del 31 de diciembre

El Ayuntamiento de Segovia tiene previsto iniciar durante los próximos días los trabajos previos necesarios para acometer antes de final de año el derribo del ... antiguo parque de bomberos de la ciudad, en la avenida Padre Claret. Según confirma el concejal de Obras y portavoz del equipo de gobierno, José Luis Horcajo, en «muy breve» tiempo se empezarán a retirar los cables de la zona.

Al igual que ocurre con otras ocho intervenciones que deben estar finalizadas antes del 31 de diciembre por contar con financiación europea, la demolición del inmueble que durante décadas sirvió como sede de los Bomberos de la ciudad también tiene el último día del año como fecha marcada en rojo en el calendario. En su caso, la urgencia no está motivada por los requisitos de proyectos con fondos europeos, sino para cumplir con lo establecido en la modificación presupuestaria aprobada por el gobierno municipal. Pese a ello, Horcajo afirmó que «todavía estamos en plazo».

La duración prevista de las obras es de seis semanas, por lo que apenas queda margen de error para que las máquinas de la empresa Excavaciones J. Carreira, S. L. puedan empezar a trabajar sobre el terreno. En principio, no está previsto que la intervención provoque cortes de tráfico en una de las calles de la ciudad con más circulación de vehículos.

La demolición del inmueble, que durante los últimos años ha servido como sede para la Asociación Protección Civil de Segovia, permitirá la construcción de casi medio centenar de viviendas protegidas. Será Somacyl el organismo que se encargará de su construcción, mientras que el Ayuntamiento de Segovia tiene previsto quedarse para distintos usos municipales con los locales de la planta inferior del futuro edificio. Además de la construcción de viviendas, la actuación a desarrollar en el solar resultante también contempla un nuevo vial que permitirá conectar Padre Claret con la calle Los Bomberos sin necesidad de llegar hasta la glorieta de Dionisio Duque, la rotonda con más accidentes de Segovia.

Centro de Interpretación del Acueducto

No es la única gran intervención que empezará en la ciudad durante los próximos días. Previsiblemente durante este mismo mes de noviembre comenzarán los trabajos de una de las actuaciones de mayor envergadura que se desarrollarán en Segovia durante los próximos años: la construcción del Centro de Interpretación del Acueducto. Ubicado entre la plaza de Artillería, el paseo de Santo Domingo de Guzmán y la calle Gascos, el nuevo edificio -que tendrá varias plantas subterráneas- cuenta con un presupuesto superior a los 5 millones de euros y debe tener asentada su estructura antes de verano para cumplir con los requisitos de la financiación europea.