El plan de retirada del fibrocemento ralentiza el derribo del antiguo parque de bomberos

El Ayuntamiento de Segovia tendrá que esperar todavía algo más de un mes para poder acometer el derribo del antiguo parque de bomberos. El ... proyecto, que lleva adjudicado desde agosto, ha dado un nuevo paso esta semana con la formalización del contrato con la empresa que se encargará de demoler el inmueble situado entre las calles Los Bomberos, Los Castillos y la avenida Padre Claret. Sin embargo, el inicio de los trabajos no será tan inminente como desearía el gobierno municipal.

En los próximos diez días se firmará el acta de replanteo, normalmente el último trámite administrativo que se debe cumplir antes del inicio de cualquier intervención. El acta será negativo, tal y como confirma el concejal de Obras, José Luis Horcajo, ya que es necesario abordar un nuevo paso: obtener el visto bueno a un plan especial de destrucción del fibrocemento.

El inmueble del antiguo parque de bomberos, que lleva sin apenas actividad durante más de una década, tiene partes hechas con este material que requieren un de tratamiento especial tras su eliminación. La empresa tiene previsto presentar esta semana -o la que viene- su plan especial, un documento que debe ser aprobado en un plazo máximo de tres meses.

El gobierno municipal confía en que en este caso no se apuren esos plazos y la empresa obtenga la autorización en cuestión de semanas. Una vez disponga del visto bueno, el inicio de las obras será inminente. Según la hoja de ruta que esboza José Luis Horcajo, finales de octubre o principios de noviembre es la fecha más probable para que las máquinas puedan comenzar a demoler el edificio que durante décadas sirvió como parque de bomberos de la ciudad y de la provincia. Con un plazo de ejecución de las obras que no llega a dos meses, la intervención que despejará el solar estará completamente terminada antes de final de año e incluso antes de que comiencen las vacaciones de Navidad.

El edil explica que la especial retirada del fibrocemento es un trámite que hay que cumplir y que la empresa no puede presentar el plan hasta que se formaliza el contrato. No obstante, el concejal sí lamenta el tiempo que ha pasado desde que se adjudicó la intervención, a mediados de agosto, hasta que se ha formalizado. «Han apurado el plazo al máximo», asegura.

Una vez comiencen las obras, el concejal no espera que afecten demasiado al día a día de la ciudad. No está previsto ningún corte de tráfico en ninguna de las calles próximas al edificio y Horcajo tan solo apunta a la salida y la circulación de camiones como una de las leves molestias con las que será necesario convivir durante aproximadamente un mes y medio.

Una vez derribado el edificio, el Ayuntamiento de Segovia ya dispondrá del solar donde pretende construir un nuevo inmueble con 48 viviendas públicas, donde la planta baja se la quedará el propio Consistorio para ubicar servicios municipales. La construcción de los pisos se hará a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) y la intención del gobierno municipal, según se anunció a comienzos del verano, es que comience la próxima primavera. Además de las viviendas, también se construirá un nuevo vial que conectará la calle Los Castillos con Padre Claret.