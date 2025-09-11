El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente El nuevo recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, horarios y manifestaciones
Antiguo parque de bomberos de Segovia. Óscar Costa

Segovia

El plan de retirada del fibrocemento ralentiza el derribo del antiguo parque de bomberos

El Ayuntamiento espera iniciar la demolición del inmueble a finales de octubre o comienzos de noviembre

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:21

El Ayuntamiento de Segovia tendrá que esperar todavía algo más de un mes para poder acometer el derribo del antiguo parque de bomberos. El ... proyecto, que lleva adjudicado desde agosto, ha dado un nuevo paso esta semana con la formalización del contrato con la empresa que se encargará de demoler el inmueble situado entre las calles Los Bomberos, Los Castillos y la avenida Padre Claret. Sin embargo, el inicio de los trabajos no será tan inminente como desearía el gobierno municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

