El Ayuntamiento adjudica el derribo del viejo parque de bomberos por 128.868 euros

El Ayuntamiento de Segovia ha adjudicado hoy las obras de demolición del antiguo parque de bomberos, ubicado en la avenida Padre Claret, a la ... empresa Excavaciones J. Carreira, S.L. por un importe de 128.868,78 euros, un 33% inferior al presupuesto base de licitación, que ascendía a 192.341,47 euros. La adjudicación de estas obras marca el inicio de un proyecto urbanístico clave para la ciudad, que transformará la parcela en un espacio para viviendas destinadas a jóvenes y la creación de un nuevo vial que ha de mejorar la movilidad en la zona.

El proceso de licitación, que se tramitó mediante procedimiento abierto simplificado, atrajo la atención de once empresas, lo que refleja el interés del sector por participar en esta actuación. Tras la evaluación de las ofertas, Excavaciones J. Carreira, S.L. resultó adjudicataria, y se espera que las obras comiencen en las próximas semanas, una vez formalizado el contrato. Según el pliego, la empresa dispondrá del plazo de mes y medio para completar la demolición.

El derribo del antiguo parque de bomberos, edificio en desuso desde hace más de una década, es el primer paso de un ambicioso plan urbanístico impulsado por el gobierno municipal. Una vez concluida la demolición, la parcela será cedida a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), dependiente de la Junta de Castilla y León, que se encargará de desarrollar un proyecto de viviendas destinadas a la venta para jóvenes. Este objetivo responde a la creciente demanda de acceso a la vivienda en la ciudad, especialmente entre la población joven, tal como destacó en su día el alcalde, José Mazarías. Aunque el Plan Especial de las Áreas Históricas (Peahis) prevé la posibilidad de construir hasta 57 viviendas en esta parcela, el número final aún está por definirse y dependerá de la redacción definitiva del proyecto. Este desarrollo se suma a otras iniciativas similares, como las 16 viviendas que Somacyl construirá en la carretera de Riaza, también destinadas a jóvenes.

Además de los pisos, el proyecto incluye la creación de un nuevo vial entre las calles Padre Claret y Bomberos. Esta nueva calle, que discurrirá entre el futuro bloque de viviendas y las instalaciones del colegio Claret, tiene como objetivo aliviar el tráfico en la siempre congestionada rotonda de Dionisio Duque. La vía facilitará el acceso al cementerio municipal y al barrio de La Albuera-El Carmen. Se pretende así reducir los incidentes y mejorar la fluidez circulatoria en la zona.

El proceso de adjudicación culmina tras varios meses de retrasos en el área de Contratación, que han postergado el inicio de las obras inicialmente previstas para el verano. La aprobación de la contratación en mayo, con un presupuesto inicial de 232.733 euros, permitió agilizar los trámites. La significativa rebaja obtenida en la adjudicación final optimiza los recursos municipales para este proyecto.