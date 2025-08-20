El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Edificio del antiguo parque de bomberos a demoler. Óscar Costa

Segovia

El Ayuntamiento adjudica el derribo del viejo parque de bomberos por 128.868 euros

Excavaciones J. Carreira, S.L. ejecutará las obras, que comenzarán en breve, para dar paso a viviendas para jóvenes y una nueva calle

Carlos Álvaro

Carlos Álvaro

Segovia

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:18

El Ayuntamiento de Segovia ha adjudicado hoy las obras de demolición del antiguo parque de bomberos, ubicado en la avenida Padre Claret, a la ... empresa Excavaciones J. Carreira, S.L. por un importe de 128.868,78 euros, un 33% inferior al presupuesto base de licitación, que ascendía a 192.341,47 euros. La adjudicación de estas obras marca el inicio de un proyecto urbanístico clave para la ciudad, que transformará la parcela en un espacio para viviendas destinadas a jóvenes y la creación de un nuevo vial que ha de mejorar la movilidad en la zona.

