La 'empanada' de Carolina García, nueva concejala del PP de Segovia 00:14 Pablo Pérez Coronado, candidato del PP en las últimas elecciones en Segovia, y Carolina García, la veterana atleta que aspiraba a ser concejala de Deportes. / A. de Torre/Vídeo Cope La edil electa, número 5 en la lista de Pablo Pérez Coronado, confiesa no saber lo que significa quedarse en la oposición: «No sé cómo llevar a cabo mis proyectos» CARLOS ÁLVARO Segovia Jueves, 30 mayo 2019, 14:31

Era el fichaje de 'relumbrón' de la candidatura de Pablo Pérez Coronado y estaba llamada a asumir la Concejalía de Deportes si el PP hubiera conseguido hacerse con el gobierno municipal. La atleta segoviana Carolina García Garzón, vencedora en varios mundiales en la categoría de veteranos, concurrió el 26 de mayo en el quinto puesto de la lista del Partido Popular al Ayuntamiento de Segovia. Sin embargo, por lo que se deduce de las 'stories' que habitualmente cuelga en las redes sociales (Facebook e Instagram), la política es algo que le queda muy lejos. De hecho, no duda en compartir sus dudas con sus seguidores e incluso de presumir de ser lega en la materia. La situación llama poderosamente la atención teniendo en cuenta que Carolina García ya es concejala electa del PP en el Ayuntamiento de Segovia, pues la lista de Pablo Pérez Coronado obtuvo 9 concejales en las urnas. El último vídeo es muy significativo. Con la leyenda 'Qué empanada tengo', la veterana atleta reconoce que no sabe lo que es estar en la oposición:

«Bueno, a ver -dice-, hemos (según me han contado, que ya sabéis que de esto entiendo poco), hemos ganado dos concejales más, pero no gobernamos. Entonces soy concejala sin... en la oposición, que no sé lo que significa eso. Así que, nada, vamos a ver».

Carolina García grabó el autovídeo la misma noche del domingo electoral, en torno a la una de la madrugada, al salir de la sede del Partido Popular de Segovia, en la calle Escultor Marinas. Estaba muy desorientada porque, además de no saber lo que signfica estar en la oposición, dice que el PP ha ganado dos concejales cuando en realidad ha sido solo uno.

«Seguiré siendo como soy»

El vídeo se ha viralizado y la atleta está sorprendida del alcance: «En ese vídeo estoy expresando mis dudas ante lo que tengo por delante. Yo soy una ciudadana normal que acaba de entrar en política. Tenía un proyecto muy bonito para la Concejalía de Deportes y, al no poder gobernar, no sé cómo materializarlo, qué proponer, cómo hacerlo. Estoy a la espera de que el partido me diga los pasos que debo dar», ha dicho este mediodía, en declaraciones a El Norte de Castilla.

La atleta, de 40 años, niega que tenga intención de renunciar a tomar el acta de concejal: «Es una pena que no podamos gobernar. Como atleta, sufro día a día el estado en que se encuentran las instalaciones deportivas y tenía muchas ideas para revertir esa situación. Pero mantengo las mismas ganas de aportar y ayudar a la ciudad, como el día en que Pablo Pérez me propuso formar parte de su equipo, y, por supuesto, cogeré el acta». Sobre su actividad en las redes sociales, la nueva concejala lo tiene muy claro: «Reconozco que soy muy 'payasa', así, entre comillas, que subo muchos vídeos de mi día a día, con mis hijos, bailando, haciendo ejercicio. Si por esto me tienen que echar de algún lado, que me echen. Yo voy a seguir siendo como soy, porque la gente quiere que sea como soy. Si por entrar en política tengo que dejar de hacerlo... Voy a seguir siendo como soy. Lo tengo claro. Y eso no significa que no sea profesional y que no haga bien las cosas».

A los pocos minutos de charlar con ella, Carolina García volvía a subir un nuevo vídeo aclaratorio en el que ahondaba en estos planteamientos. El PP volverá a estar en la oposición, pues el PSOE fue la lista más votada y obtuvo 10 concejales y todo apunta a que Clara Luquero tratará de llegar a un acuerdo con Izquierda Unida (2 ediles) y Podemos (1) para seguir cuatro años más en la Alcaldía.