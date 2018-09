Educación abrirá expediente al director del IES Duque de Alburquerque de Cuéllar patio del instituto Duque de Alburquerque de Cuéllar. / M. Rico El consejero, Fernando Rey, declara en las Cortes que la dirección generó expectativas entre los alumnos «quebrantando su responsabilidad profesional» C. CARRASCAL / S. ESCRIBANO Segovia Miércoles, 26 septiembre 2018, 11:47

Cuéllar ya cuenta con un grado de Formación Profesional Básica en el Instituto de Formación Profesional Duque de Alburquerque, sin embargo, la Junta de Castilla y León nunca llegó a autorizar un segundo ciclo de estas características, afirmó este martes en Segovia el director general de Formación Profesional y Régimen Especial, Agustín Sigüenza. A su juicio, en este asunto se ha producido un malentendido y una interpretación incorrecta de los hechos por parte de algunos partidos políticos. Lo corroboró el consejero Fernando Rey por la tarde, interpelado en el pleno de las Cortes por el procurador socialista José Luis Aceves: «El director del instituto ha ofrecido algo que no debía

ofrecer».

Fernando Rey subió el tono en su réplica a Aceves. Remarcó que la dirección del centro «generó una expectativa en el alumnado», sin que hubiera sido autorizado el ciclo de administración, y por esta razón «se le va a abrir una información reservada para depurar responsabilidades», pues el director habría «quebrantado su responsabilidad profesional», declaró Rey.

El consejero incidió también en que la concejala de Educación de Cuéllar, Sonia Martín, «no tiene competencias para autorizar» un ciclo formativo y sembró dudas sobre el posible interés particular del director, ya que es profesor de una materia que se imparte en el ciclo.

Por la mañana lo había explicado en Segovia capital Agustín Sigüenza: «En Cuéllar no se ha suprimido ningún ciclo de FP, sino que nunca se puso en marcha», puntualizó. De forma anual las direcciones provinciales de Educación trasladan las propuestas a la Consejería de Educación, sin embargo, esto no quiere decir que se vayan a implantar, según Sigüenza. De hecho, de las más de cien peticiones registradas para el nuevo curso, el 30 de mayo salió la resolución que tan solo autorizaba 15 propuestas en esta comunidad y entre ellas no se encontraba la formación de Cuéllar. Eso sí, el director general reconoció que el centro de Cuéllar consintió que los alumnos solicitasen plaza para un ciclo para el que «nunca hubo vacantes, porque nunca llegó a existir».

Además, Sigüenza recalcó que Cuéllar ya tiene un ciclo de FP básica, en el que recordó que hay pocos alumnos matriculados, igual que en el resto de los ciclos que se ofertan en el municipio. De hecho, comunicó que la Consejería ha autorizado todos los programas formativos que ya estaban en marcha en este instituto, a pesar de encontrarse por debajo de la ratio mínima y de que cada uno suponga un coste de en torno a 150.000 euros.

Añadió que, ante la situación de incertidumbre generada por la publicidad de un ciclo que no existía, la Junta analizó los informes que el Consejo de Orientación emite del alumnado. Y explicó que la FP básica es una formación excepcional para alumnos que no concluyen sus estudios de Secundaria, por lo que, si pueden seguir en la ESO aunque sea con adaptaciones curriculares, «lo idóneo es que sea así».

De los 14 alumnos que solicitaron plaza en este ciclo, solo once eran menores de 17 años, los otros tres superaban la edad, por lo que en cualquier caso tendrían que haber esperado al final del proceso para inscribirse solo en caso de que quedasen vacantes. Otro de los interesados había titulado en 4º de la ESO, por lo que su perfil académico tampoco era acorde con esta formación, y otro alumno había abandonado sus estudios en el mes de abril.

Sigüenza justificó que para poner en marcha nuevas titulaciones en los centros educativos se analizan muchas variables, porque «cuando se implanta un ciclo el objetivo es que lo haga con vocación de futuro y no para resolver un problema puntual», sentenció.