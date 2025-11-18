Dos furgonetas aparcan y circulan bajo el Acueducto de Segovia la misma mañana

Dos furgonetas protagonizaron este lunes sendas infracciones junto al Acueducto de Segovia. En apenas un par de horas, vecinos y turistas vieron cómo dos ... vehículos vulneraban la prohibición de estacionar y circular bajo los arcos centrales del monumento, reservados a los viandantes y a los vehículos de emergencia.

A primera hora de la mañana una furgoneta permaneció varios minutos estacionada entre dos de los pilares más próximos a las escaleras de la calle Fernán González. Pese a la prohibición de circular por debajo de los arcos del Acueducto, el vehículo quedó parado entre dos de los pilares mientras varios peatones quedaron sorprendidos por la inusual imagen.

Un par de horas más tarde, otra furgoneta cruzó por debajo de uno de los arcos situados en la plaza del Azoguejo para acceder a la plaza Oriental, un recorrido expresamente prohibido para cualquier vehículo que no sea ambulancia o coche patrulla.

Estos episodios se suman a otros similares, como el ocurrido en septiembre, cuando un coche conducido por turistas atravesó los arcos centrales hasta Vía Roma. Desde hace décadas, el paso bajo el Acueducto está vetado para el tráfico ordinario y el actual gobierno municipal quiere alejar aún más los coches del monumento.