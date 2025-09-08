El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El coche circula por debajo de uno de los arcos del Acueducto. Q. Y.

Segovia

Un coche se salta la prohibición de circular bajo los arcos del Acueducto

Ha ocurrido a primera hora de la mañana de este lunes sin que haya sido detectado por la Policía Local

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:11

No es habitual, pero tampoco es la primera vez que ocurre. Un vehículo, conducido por una pareja de turistas, se ha saltado a primera hora ... de la mañana de este lunes la prohibición de circular bajo los arcos del Acueducto de Segovia. El coche ha llegado hasta las inmediaciones del monumento desde la avenida del Acueducto y tras plantarse en la plaza del Azoguejo, sin detenerse, ha continuado su trayecto pasando por debajo de uno de los arcos centrales del principal reclamo turístico de la ciudad. A continuación, ha amagado con detenerse en la plaza Oriental, pero tras encontrar la salida entre dos bolardos ha seguido la marcha por Vía Roma, ya una vía autorizada para la circulación.

