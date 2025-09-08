Un coche se salta la prohibición de circular bajo los arcos del Acueducto

SegoviaUn coche se salta la prohibición de circular bajo los arcos del Acueducto
Ha ocurrido a primera hora de la mañana de este lunes sin que haya sido detectado por la Policía Local
Segovia
Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:11
No es habitual, pero tampoco es la primera vez que ocurre. Un vehículo, conducido por una pareja de turistas, se ha saltado a primera hora ... de la mañana de este lunes la prohibición de circular bajo los arcos del Acueducto de Segovia. El coche ha llegado hasta las inmediaciones del monumento desde la avenida del Acueducto y tras plantarse en la plaza del Azoguejo, sin detenerse, ha continuado su trayecto pasando por debajo de uno de los arcos centrales del principal reclamo turístico de la ciudad. A continuación, ha amagado con detenerse en la plaza Oriental, pero tras encontrar la salida entre dos bolardos ha seguido la marcha por Vía Roma, ya una vía autorizada para la circulación.
Los infractores, al menos en un primer momento, se han librado de la sanción de 200 euros al no haber sido detectados por ninguna patrulla de la Policía Local de Segovia. El paso por debajo de los arcos del Acueducto se ha producido a primera hora de la mañana, cuando la circulación en el entorno del monumento, por vías como la Calle Real, la calle San Francisco o la avenida del Acueducto sí está permitida para la carga y descarga de comercios y bares de la zona.
Desde hace décadas, el paso por debajo de los arcos del Acueducto tan solo está permitido para vehículos de emergencia com ambulancias o coches de Policía Local y Policía Nacional. De hecho, el gobierno municipal ha declarado recientemente que tiene la intención de alejar aún más el tráfico del monumento.
