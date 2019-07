La Diputación de Segovia se constituirá el 22 de julio si el Tribunal Superior de Justicia no lo impide Último pleno de la Diputación, celebrado a finales de junio, con Francisco Vázquez de presidente. / A. Tanarro Izquierda Unida confirma que trabaja en la apelación al TSJCyL y en las medidas cautelares para que la Sala Regional paralice la conformación de la institución provincial CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Viernes, 12 julio 2019, 18:11

La fecha fijada para la constitución de la Diputación de Segovia es el 22 de julio. Es decir, dentro de diez días. Y en ese corto espacio de tiempo tendrá que verse el recurso que prepara Izquierda Unida en contra de la resolución de la Junta Electoral de Zona (y la posterior ratificación de la Provincial) que le quitó un diputado para dárselo al Partido Popular (PP), que así obtendría la mayoría absoluta.

De ahí que los populares quieran ahora que el calendario deshoje cuanto antes las jornadas que restan hasta el lunes 22. Pero en esta semana y media que hay por delante se tienen que despejar varias incógnitas. La primera es la impugnación de IU ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). Desde el lunes 15 dispone de tres días para registrar el recurso con el que pretende recuperar el escaño que, tras los dictámenes de las Juntas Electorales de Zona y Provincial, ha perdido en beneficio del PP.

La siguiente incógnita por desvelar es la duración del proceso judicial que se abra de ser admitida la apelación. Es decir, tal y como estaba planteado el calendario y tal y como estipulan los plazos en un contencioso electoral como este, el lunes 15 era imposible constituir la Diputación, de ahí que se haya emplazado a siete días después, con el ánimo de que el litigio esté zanjado.

Desde luego, en el seno la Sala Autonómica existe la voluntad de ir rápido para no dejar el asunto pendiente en agosto, que es un mes inhábil en el ámbito judicial. Además, son conscientes de la trascendencia del contencioso al estar pendiente de ese hilo la conformación de la Corporación Provincial de Segovia y todo lo que ello conlleva: si la final hay o no mayoría absoluta del PP; si la coalición de izquierda rescata su escaño y si se sienta en el próximo mandato en la institución; la presidencia de ésta si los populares no logran esos trece diputados que marcan que no tendrán que pactar, y, dentro de esta cuestión, cómo queda el acuerdo regional entre el PP y Ciudadanos (Cs) para dar la presidencia de la Diputación de Segovia a la formación naranja si los populares se quedaban en doce representantes.

Entre diez y quince días para pronunciarse

Esa celeridad, según fuentes consultadas del TSJCyL, se traduce en contar con una resolución, desde la presentación del recurso por parte de Izquierda Unida, en un plazo que oscila entre los diez y quince días naturales como mucho, es decir, incluidos sábados y domingos.

Por su parte, los asesores federales de IU trabajan en los términos de la alegación y en si pedirán o aportarán las pruebas pertinentes para apuntalar sus argumentos. Además, el coordinador provincial de la formación, José Luis Ordóñez, también confirma que si es necesario se pedirán las medidas cautelares pertinentes para que la Diputación no se constituya hasta que no esté resuelto el litigio.

En el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aceptara y adoptara esas acciones, la paralización de la constitución de la Corporación Provincial sería una realidad al no haber más margen en el calendario, y tendría que posponerse a una fecha más allá del 22 de julio que se ha fijado inicialmente.