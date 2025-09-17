Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente

La madrugada del pasado sábado terminó con sobresalto en la Plaza Mayor de Segovia. Cuando el reloj se acercaba al cierre y el trasiego ... de mesas ya se había reducido a los últimos clientes, un trabajador de un restaurante del entorno recibió un cabezazo por parte de un hombre que, según los testigos, insistía en utilizar los aseos del local sin ser cliente pese a las advertencias del personal. El camarero sufrió heridas leves y fue trasladado en ambulancia al Hospital General. El presunto agresor fue detenido por agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que además le intervinieron sustancias estupefacientes durante el cacheo.

De acuerdo con los testimonios recabados, el hombre estaba la noche del viernes en un bar de la calle Escuderos pero trataba de utilizar los aseos de un restaurante de la Plaza Mayor sin consumo previo, lo que generó primeros roces con el personal. Uno de los camareros le reiteró que no estaba permitido usar los aseos en esas circunstancias, una advertencia que elevó la tensión con cruce de reproches, algunos insultos, la insistencia del varón y, finalmente, el acceso a los baños.

La situación se agravó a su salida. El trabajador, cumpliendo con la norma interna del local, volvió a recriminarle la actitud. Fue entonces cuando, según las mismas fuentes, el hombre propinó un cabezazo directo a la cara del camarero. El impacto lo desplazó contra una pared, causándole contusiones en la cabeza y también en la espalda. Los compañeros avisaron al 112 y solicitaron presencia policial.

Varias patrullas que se encontraban por el centro histórico acudieron al aviso. En el propio restaurante, los agentes identificaron al presunto agresor y procedieron a su detención. Durante el registro superficial localizaron pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes. Paralelamente, una ambulancia del servicio de emergencias atendió in situ al trabajador y lo trasladó a Urgencias del Hospital General, donde fue curado de las lesiones, de carácter leve.

Ya en la mañana del sábado el camarero formalizó la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional por un presunto delito de lesiones. El detenido fue trasladado igualmente a dependencias policiales para la instrucción de diligencias. En la investigación policial, además de las declaraciones de los testigos, será clave la recopilación de imágenes de las cámaras del propio restaurante.

En los últimos años, numerosos hosteleros -sobre todo del centro histórico de la ciudad- han adoptado diferentes medidas para evitar el uso de los aseos de sus bares y restaurantes por personas que no son clientes, una práctica que se ha convertido en habitual ante la escasez de baños públicos en el centro de la ciudad. No obstante, en la Plaza Mayor -a escasos metros del lugar de la presunta agresión- sí hay aseos públicos que pueden ser utilizados por vecinos y turistas. Los hosteleros lamentan que el uso sin control alguno de sus aseos por personas que no consumen en sus negocios incrementan de manera notable los gastos de limpieza.