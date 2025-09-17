El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Patrulla de la Policía Nacional en la Plaza Mayor de Segovia. Óscar Costa

Segovia

Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente

El trabajador del restaurante, que sufrió heridas de carácter leve en la cara y la espalda, ha presentado denuncia en la Comisaría

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:16

La madrugada del pasado sábado terminó con sobresalto en la Plaza Mayor de Segovia. Cuando el reloj se acercaba al cierre y el trasiego ... de mesas ya se había reducido a los últimos clientes, un trabajador de un restaurante del entorno recibió un cabezazo por parte de un hombre que, según los testigos, insistía en utilizar los aseos del local sin ser cliente pese a las advertencias del personal. El camarero sufrió heridas leves y fue trasladado en ambulancia al Hospital General. El presunto agresor fue detenido por agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que además le intervinieron sustancias estupefacientes durante el cacheo.

