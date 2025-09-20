Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid

La Policía Nacional investiga a un hombre como presunto autor de una agresión sexual a una mujer a la que había recogido horas antes en ... el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Los hechos ocurrieron hace una semana y la investigación continúa abierta, según confirma la Subdelegación del Gobierno en Segovia. El sospechoso fue detenido por la Policía Nacional y, tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos, sin medidas cautelares.

La presunta agresión se produjo en la provincia de Segovia, adonde el hombre se desplazó con la víctima después de recogerla en Madrid. De acuerdo con las primeras pesquisas, el detenido no cumplió el traslado pactado y, en lugar de llevar a la mujer hasta el destino acordado, la condujo a un punto de Segovia donde se habría producido la agresión sexual con penetración.

Horas más tarde, la víctima presentó denuncia en una comisaría de Castilla-La Mancha. A partir de esa comunicación, el sospechoso fue arrestado en Segovia por la Policía Nacional.