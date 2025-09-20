El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coche de Policía Nacional en la Comisaría de Segovia. Antonio de Torre

Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid

El presunto autor ha quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:05

La Policía Nacional investiga a un hombre como presunto autor de una agresión sexual a una mujer a la que había recogido horas antes en ... el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Los hechos ocurrieron hace una semana y la investigación continúa abierta, según confirma la Subdelegación del Gobierno en Segovia. El sospechoso fue detenido por la Policía Nacional y, tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos, sin medidas cautelares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  2. 2 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  3. 3

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  4. 4

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  5. 5 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  6. 6

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  7. 7 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú
  8. 8

    El Cuadro, la zona de Valladolid donde Brad Pitt salió de fiesta: «Ahora vivimos más tranquilos»
  9. 9 Hallan muerto en su domicilio en Palencia a un hombre de 77 años
  10. 10

    Valladolid alcanza el pico de un episodio de calor «excepcional» con 35,5 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid

Detenido por una agresión sexual en Segovia tras recoger a la víctima en el aeropuerto de Madrid