Los «daños colaterales» a una escuela de porteros por la demanda del Perico

La escuela de porteros Stopgol es uno de los muchos huéspedes de pabellón Pedro Delgado, pero pocos tienen su franja horaria más constreñida. El calendario ... de actividades extraescolares de los 30 niños de 5 a 16 años que participan está tan saturado que el mejor hueco para todos es la tarde del viernes; también el día menos cotizado en la instalación: de 7 a 8. Por eso y por la logística –requieren de seis porterías y ocho monitores– no pueden reubicarse de un día para otro. Su responsable, César Arcones, agradece el usar el recinto, pero se muestra dispuesto a aceptar otro si es necesario para no cancelar sesiones, tres en lo que va de curso, la última el pasado viernes por un campeonato de esgrima. «Somos los daños colaterales, por eso me gustaría que hubiera una previsión un poquito más a largo plazo Llevamos casi 15 años y organizamos la temporada desde octubre».

La respuesta de Arcones será añadir las sesiones canceladas a final de curso, que en principio debía acabar a finales de mayo, pero prefería haberlo sabido para ajustar las tarifas a los padres. «Cuando me pasan este tipo de cosas me quedo desarmado porque los presupuestos se van al carajo y yo no vivo de esto. Entiendo al Ayuntamiento, tampoco voy a hacer un drama de esto, pero sí que me gustaría que se tuviera un poco más de contacto con los clubes». La Gimnástica Segoviana, heredera de muchos canteranos de fútbol sala, vive una situación parecida. Porque el entrenador no se opone en absoluto a los eventos que le han quitado su franja. «Al final está genial para la ciudad que venga la selección española o que haya un evento de esgrima, pero en lugar de hacerlo a toro pasado, podemos hacerlo a priori».

Porque su margen de maniobra es más limitado. «No es lo mismo que reubicar a un benjamín. ¿Cómo haces un trabajo específico para 30 porteros?» Todo su almacén está en el Perico, a escasos diez metros de la cancha. «Para trasladar una sesión, que me ha tocado alguna vez, tengo que llevar casi un camión». Con porterías portátiles para un apaño. Algo que no puede hacer de un día para otro, pero sí con más tiempo. Tras probar en los inicios los miércoles o los lunes, vieron que la mejor opción era los viernes para no competir con otros entrenamientos de sus alumnos. «No olvidemos que esto no lo pagan los clubes, sino los padres que han tenido la desgracia de que sus hijos sean porteros», sonríe Arcones, con una variada nómina de jugadores de toda la provincia o de clubes de Madrid; ahora tienen a uno de Inter Movistar. «Queremos dar un servicio de calidad».

El compromiso horario con los padres es más importante casi que la instalación, pues a partir de ahí programan, por ejemplo, el inglés. Por eso no se puede cambiar la franja, quizás sí el recinto, con previsión. «En dos o tres meses se va a saber qué puede haber. Un evento tampoco se organiza en 15 días». Arcones entiende otro factor que concurre: la saturación de los pabellones municipales: «Están petadísimos». Y contempla alternativas como buscar en pueblos cercanos o cambiarla a un sábado sin competiciones. «Somos afortunados porque estamos en un pabellón que cumple todos los requisitos para una escuela de porteros, pero entiendo que también es el sitio ideal para mucha gente. A mí no me importaría irme un viernes al mes al Emperador Teodosio si se hace con tiempo, al contrario, no me siento dueño del Pedro Delgado».