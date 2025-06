El presidente de la Asociación Segoviana de Empresas Inmobiliarias, Gonzalo Marina Villanueva, explica cómo su presencia ha cambiado el mercado del alquiler en la ciudad. « ... Es gente de poder adquisitivo muy grande, te pueden pagar lo que tú quieras si le das lujo, han copado todo el casco antiguo. Gracias también a ellos muchísimos pisos viejos que estaban cerrados se han rehabilitado. Si tienes un piso, la rentabilidad que le puedes sacar con estudiantes es prácticamente un 40% mayor que con una familia». Y pone un ejemplo extremo. «Si te dan 3.000 euros por cuatro habitaciones no me lo vas a alquilar a mí por 800. Por eso hay empresas especializadas exclusivamente en alquileres para la IE».

Como hay que sumar a otros 3.000 estudiantes de la UVa y hay escasez de oferta, el precio global, más allá del casco histórico, está por las nubes. Por eso un viernes por la mañana tiene entre manos una ganga –tres habitaciones, mil euros– y sabe que no estará disponible por la tarde. Todo ello cuando los estudiantes de IE no han sido ajenos a la subida de precios en Segovia. «Empezaron por 600 euros por habitación, pero yo creo que ya por menos de 1.000 no ves casi ninguna. Es que no hay pisos».

Marina tiene en su inmobiliaria «casos muy importantes» como el hijo del presidente de uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo que paga casi 2.000 euros por un piso para él solo en una calle muy céntrica. O una casa con jardín en el casco histórico por la que se pagan 1.500 euros por habitación. El mínimo es una habitación grande con un cuarto de baño propio, una demanda que está cambiando el mercado. «La gente está transformando pisos grandes en menos dormitorios con baño porque sacan más rentabilidad».