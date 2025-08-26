La cuenta atrás para las fiestas de Cuéllar comienza al ritmo del 'A por ellos'

Desde hace días son muchos los indicios de que las fiestas de Cuéllar se acercan. En la villa ya se han instalado las talanqueras en ... buena parte del recorrido, y son muchos los hijos del pueblo que se encuentran ya en la localidad a la espera de los más divertidos días del año. Los escaparates comienzan a adornarse con motivos taurinos y pañuelos rojos, además de los carteles anunciadores de las fiestas.

También son indicativos la celebración de actos que año tras año se repiten, como la presentación o la ronda a la Corregidora y sus damas. Pero si hay uno que reúne a cientos de cuellaranos, es el concierto que ofrece la Banda Municipal de Música cada domingo anterior al inicio de las fiestas, que se desarrolla bajo el nombre 'A por ellos', pues es la primera vez que el popular tema, himno de las fiestas de la localidad, se escucha de forma oficial y casi dentro de la programación festiva.

Es uno de los conciertos más esperados del año y fue el acto central de la jornada del pasado domingo en Cuéllar, reuniendo a cientos de vecinos en el entorno de la Huerta de la Alegría, estrenando así escenario, pues habitualmente se desarrollaba en la plaza de La Soledad. Desde el Ayuntamiento se ha optado por aprovechar las instalaciones del recién renovado espacio, lo que contó con el beneplácito del público, que además pudo disfrutar de una temperatura muy agradable durante la noche.

Minutos antes de las 22:00 horas los músicos se alineaban en la calle Parras para, desde allí, partir en pasacalles hasta la Huerta de la Alegría, lo que hicieron al ritmo del pasodoble '¡Viva Cuéllar!', compuesto por el músico cuellarano Cecilio de Benito, que a su vez es el autor del A Por Ellos. El pasodoble ha sido recuperado y adaptado por el subdirector de la banda, Rubén Darío Valentín. La Banda se dirigió con estos sones hasta el nuevo escenario, donde ya se encontraba todo preparado para comenzar un concierto con gran expectación, pues ya decenas de personas ocupaban parte del auditorio al aire libre.

La cifra de vecinos fue en aumento según se iban sucediendo los temas de la agrupación, en un concierto en el que no faltaron los pasodobles como 'Tercio de Quites', 'Pinturerías' o 'Nerva', que se fueron mezclando con otras piezas de diferentes estilos y autores, como 'Sinatra in concert', 'No puedo vivir sin ti', o 'Pop español en concierto', con una selección de temas de lo mejor de este estilo musical de los últimos años.

Poco a poco, entre el público se iban sucediendo los nervios, y con los primeros sones de la jota, la mayoría de los asistentes comenzó a bailar. En este caso en primer lugar fue 'La chica segoviana', para dar paso después a 'La cuellarana'. Con los vecinos ya animados, el sonido de la dulzaina ya presagiaba lo que llegaba después, el momento álgido del concierto, con la interpretación del 'A por ellos', momento en el que los músicos se anudaron el tradicional pañuelo rojo festivo al cuello, lo que ya anunciaba la llegada del tema central del concierto.

Ampliar La Banda Municipal de Música. M. R.

Con los primeros compases de las seguidillas, se extendió la algarabía entre los asistentes, que no dudaron en poner sus brazos en alto y sus pies en movimiento, además de cantar el estribillo. Entre el público y bailando, tal y como manda la tradición, también estuvieron la corregidora y sus damas, miembros de la corporación municipal, y las madrinas de las peñas y sus acompañantes.

El público no quedó conforme con solo un baile, por lo que la petición popular fue clara: la banda debía interpretar el 'A por ellos' de nuevo. Así ocurrió varias veces más, y los músicos pusieron notas a las seguidillas cuellaranas más populares hasta en cinco ocasiones, dando paso de esta manera a los días previos a las fiestas, donde se suceden los preparativos para los días grandes.