Cuéllar inicia los actos litúrgicos con la bajada de la Virgen a la capilla de Santo Tomé La procesión desde la iglesia de San Miguel estuvo animada por las danzasde los fieles y la música de las dulzainas del grupo 'A Por Ellos'

Mónica Rico Cuéllar Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:10

Con la tradicional bajada de la Virgen del Rosario desde la iglesia de San Miguel hasta la capilla de Santo Tomé arrancaron este miércoles los actos litúrgicos en honor a la patrona de Cuéllar, dando así inicio a las celebraciones religiosas previas a las fiestas de la localidad que comenzarán oficialmente el sábado.

La procesión, instaurada hace menos de una década, ha ido ganando peso y participación. Inicialmente, el traslado de la imagen se realizaba en vehículo, pero desde 2017 -año de su restauración- se propuso un acto procesional que ha evolucionado hasta convertirse en una cita destacada del calendario festivo. Acompañada por dulzainas del grupo 'A Por Ellos' y animada por danzantes, la Virgen fue escoltada por decenas de vecinos, algunos vestidos con trajes tradicionales. También hubo mantones colgados en balcones, que embellecieron aún más el recorrido.

Entre los asistentes destacaron la corregidora de las fiestas, Ana Benito Salamanca, y sus damas, Marina Polo Ferreiro y Clara Olmos Gordo, quienes portaron la imagen en momentos clave, como la salida del templo o la llegada a Santo Tomé. A lo largo del recorrido, otros vecinos también colaboraron en llevar la talla, que será trasladada de nuevo en procesión el sábado por representantes de las peñas.

Tras casi una hora de procesión, la imagen llegó a la capilla de Santo Tomé, donde se celebró la eucaristía que dio inicio al triduo en su honor. El sábado, a las 12:30 horas, se oficiará la misa principal, y por la tarde, la Virgen regresará a San Miguel acompañada por autoridades, peñas, la Banda Municipal de Música y miles de personas que llenarán la Plaza Mayor. Una vez en el templo, se celebrará una ofrenda floral antes de que el pregón, a cargo de Juan Carlos Llorente, marque el inicio oficial de las fiestas.

La Virgen del Rosario es una talla del siglo XIV de gran valor histórico y devocional. Representada como una dama medieval, con el Niño en brazos, ha sido venerada como patrona «inmemorial» en numerosos documentos locales.

