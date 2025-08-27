Cuéllar prohíbe el tránsito de vehículos por la puerta del corral tras la salida de la manada El polígono Malriega se establece como zona de aparcamiento de vehículos de caballistas, que deberán llevar bandas reflectantes hasta el río

El Ayuntamiento de Cuéllar ha emitido un bando de Alcaldía en el que recuerda el cumplimiento de varias normas durante el desarrollo de los encierros e incorpora importantes novedades en materia de tráfico y seguridad. Entre las medidas más destacadas figuran el corte de la antigua carretera N-601 por las mañanas, la prohibición del tránsito de vehículos por la puerta del corral tras la salida de la manada y la habilitación del polígono Malriega como zona oficial de aparcamiento para los vehículos de los caballistas.

Dado el gran número de personas que presencian la suelta de las reses en los corrales del Cega y el peligro que supone la circulación de vehículos tras la salida de la manada, el Consistorio cuellarano ha decidido prohibir el tránsito en esta zona inmediatamente después del inicio del encierro. Se ha advertido que se vigilará, denunciará y sancionará cualquier incumplimiento.

Otra novedad importante es el corte de la antigua N-601 entre las 6:00 y las 8:00 horas, desde el domingo 31 de agosto hasta el jueves 4 de septiembre. El tramo afectado va desde la rotonda de la cooperativa GLUS I hasta la salida 55 de la autovía de Pinares. El acceso a los corrales desde Cuéllar deberá realizarse por la salida 53. Asimismo, se informa a los caballistas que participan en el encierro con remolque que deberán aparcar sus vehículos en el polígono industrial Malriega. El acceso a los corrales se realizará por la antigua N-601, pasando por el túnel bajo la autovía.

En cumplimiento del Reglamento General de Circulación, se recuerda que los caballistas deberán portar bandas reflectantes cuando transiten por vías urbanas, interurbanas o caminos, con el objetivo de prevenir accidentes. Por este motivo, la N-601 queda cerrada al tráfico de vehículos en ese tramo y se establece como vía exclusiva para jinetes.

Como es habitual, el bando municipal recuerda la obligación de respetar tanto la ordenanza local de los encierros como el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de Castilla y León. Este año, se prestará especial atención al cumplimiento del artículo 5 de la ordenanza, que prohíbe acompañar a la manada durante el recorrido campestre a personas no autorizadas, ya sea a pie o a caballo; y al artículo 6.3 del reglamento, que prohíbe expresamente la presencia de vehículos a motor en el recorrido y zona de expansión, salvo los específicamente autorizados. Estas infracciones se consideran graves y pueden acarrear sanciones económicas.

En cuanto a los jinetes, se recuerda que deberán acatar las instrucciones del director de campo, colaboradores y personal de organización, y portar el chaleco identificativo obligatorio como parte de la autorización para acompañar a las reses.

El Ayuntamiento también subraya que no puede garantizar la seguridad de las personas que se sitúen en las inmediaciones del paso de la manada. Se insiste, además, en que el paso de reses por la zona de los corrales supone un riesgo extremo y que en el tramo del Embudo las talanqueras no están diseñadas para presenciar el encierro ni como lugar de refugio, por lo que se prohíbe su uso con esos fines.

El bando recuerda también que las tierras de labor son propiedades privadas. Por tanto, solo se permitirá el tránsito de vehículos por los caminos habilitados y se sancionará cualquier incumplimiento.