Cuéllar ilumina las pistas de fútbol sala y baloncesto al aire libre

Una de las demandas de los vecinos de Cuéllar respecto a la zona deportiva, venía siendo la necesidad de instalar iluminación en la zona de ... las 'canchas', donde se ubican una pista de baloncesto y otra de fútbol sala descubiertas, situadas tras las pistas de pádel y tenis. Son muchos los usuarios, especialmente niños y jóvenes, que utilizan estos espacios durante todo el año, aunque de forma especial durante los meses de primavera y verano.

Aunque en estos casos los días son más largos, también se alarga la hora de juego, llegando a hacerse de noche, lo que interrumpía el juego. En ocasiones se aprovechaba lo que llegaba de iluminación de las pistas de pádel, pero el practicar deporte se hacía casi imposible, por lo que desde hace años se venían solicitando la inclusión de iluminación en estos espacios, cuya utilización es libre, sin reserva y sin coste ninguno para los usuarios. Hace unos meses el área de Deportes optó por atender estas demandas y se realizó una importante inversión en la inclusión de iluminación en estos espacios, gracias a una ayuda llegada desde el Plan Extraordinario de Sostenibilidad y Eficiencia (PESE), de la Diputación de Segovia. En total se realizó una inversión de más de 48.000 euros, de los que el Ayuntamiento aportó 14.500 y el resto corrió a cargo del gobierno provincial.

Ahora, con esta iluminación ya en marcha, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una tasa «simbólica» para cubrir mínimamente el coste del personal y el gasto de energía, y así contar con una regulación al respecto como ocurre con el resto de instalaciones deportivas. A partir de ahora, tras la aprobación por el Pleno y la publicación en el boletín de la provincia, la utilización de estos espacios con luz tendrá un coste de tres euros cada hora y media de utilización. El uso de las pistas sin luz continuará siendo gratuito.

La concejala de Hacienda, Lucía Arranz, destacó que se ha querido instaurar esta «tasa simbólica», principalmente para regular el buen uso y «que se dé la luz cuando sea necesaria, pero que no se dé la luz y se quede dada toda la tarde, que la gente avise cuándo se vaya». La inclusión de esta tasa se ha realizado con una modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los servicios o aprovechamiento de las instalaciones deportivas, incluyendo un epígrafe relativo a estas pistas de fútbol y baloncesto descubiertas. Además se realizó una segunda modificación referente a Escuelas Deportivas y Deporte Social. En este caso se elimina la rebaja del precio de matriculación por segundo deporte, por lo que queda un precio único de 40 euros por curso.

Esto es lo que se venía pagando por cada módulo de Escuelas Deportivas y Deporte Social. Es un descuento que se decidió instaurar hace unos años, cuando la Diputación ofrecía al Ayuntamiento bastantes más módulos que los que se demandaban. Con el fin de no perder dichos módulos se decidió instaurar este descuento para que los vecinos se beneficiasen del mismo al inscribirse a dos deportes. La realidad ahora es que los módulos que se ofrecen son menos, por lo que se ha optado por eliminar ese descuento.

Ambas modificaciones, según Arranz, vienen acompañadas de un estudio económico, donde se incluyen los costes directos e indirectos del servicio en 2024, así como los ingresos, tanto de tasas de escuelas deportivas, deporte social, el uso de las diferentes instalaciones e incluso la subvención del PESE. El resumen apunta a que los gastos en el área de deportes ascendieron a 338.000 euros, mientras que los ingresos son de aproximadamente unos 68.000 euros. «Con estas nuevas tasas, en ningún caso los ingresos van a superar los gastos».