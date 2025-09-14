El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cancha de fútbol sala, con sus focos de luz. M. Rico

Cuéllar ilumina las pistas de fútbol sala y baloncesto al aire libre

El Ayuntamiento establece una tasa de tres euros cada hora y media para la utilización de la pista con luz

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Domingo, 14 de septiembre 2025, 13:07

Una de las demandas de los vecinos de Cuéllar respecto a la zona deportiva, venía siendo la necesidad de instalar iluminación en la zona de ... las 'canchas', donde se ubican una pista de baloncesto y otra de fútbol sala descubiertas, situadas tras las pistas de pádel y tenis. Son muchos los usuarios, especialmente niños y jóvenes, que utilizan estos espacios durante todo el año, aunque de forma especial durante los meses de primavera y verano.

