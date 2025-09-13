La red de calor de Cuéllar se renueva con un edificio de última generación

Cumplidos aproximadamente los primeros seis meses de obras, la reforma y modernización de la central de biomasa de la red de calor de Cuéllar ya ... es visible para los vecinos. Tras unos primeros trabajos que se centraron en el interior de las instalaciones, en las últimas semanas ya se han dejado ver en el exterior, con las primeras cimentaciones y vigas de lo que será el nuevo edificio, además de otras construcciones también de gran tamaño.

Los trabajos buscan la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones, que ya tienen más de 26 años de vida, por lo que la planta actual se encontraba al final de su vida útil. Para ello se ha planteado una modificación sustancial de los equipos, además de la construcción de un nuevo edificio.

Las obras comenzaron el pasado mes de marzo con la renovación de algunas de las piezas y aparatos que se encontraban obsoletos y que han sido reemplazados por otros. Tal y como se comunicó en un inicio, debido a las obras, los vecinos han sufrido algún corte puntual de suministro, si bien alguno también se ha producido debido a la obsolescencia de los equipos y la imposibilidad de encontrar piezas de repuesto o las complicaciones surgidas al arreglar unos aparatos con cerca de tres décadas de vida.

Las obras, que inicialmente está previsto que se prolonguen durante un total de 13 meses, es decir, hasta la próxima primavera, supondrán una inversión de más de 2,5 millones de euros antes de impuestos, en parte cofinanciados con fondos europeos del programa FEDER 2021-2027.