El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras en la planta de biomasa de Cuéllar. M. R.

La red de calor de Cuéllar se renueva con un edificio de última generación

Las obras que se están realizando buscan la mejora de la eficiencia energética de unas instalaciones que cuentan con más de 26 años

Mónica Rico

Mónica Rico

Cuéllar

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:11

Cumplidos aproximadamente los primeros seis meses de obras, la reforma y modernización de la central de biomasa de la red de calor de Cuéllar ya ... es visible para los vecinos. Tras unos primeros trabajos que se centraron en el interior de las instalaciones, en las últimas semanas ya se han dejado ver en el exterior, con las primeras cimentaciones y vigas de lo que será el nuevo edificio, además de otras construcciones también de gran tamaño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  3. 3 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  4. 4

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  5. 5 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  6. 6 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
  7. 7 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  8. 8

    El Rey Fernando sufre un nuevo accidente en plena comparsa
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  10. 10

    Carnero sobre la limpieza: «No me gusta cómo está la ciudad, pero estaba peor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La red de calor de Cuéllar se renueva con un edificio de última generación

La red de calor de Cuéllar se renueva con un edificio de última generación