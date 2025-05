La cuarta cita del Turégano para subir a Tercera: «Es ahora o nunca»

El Turégano inicia con la visita mañana del Betis de Valladolid a su campo de El Burgo (17:45 horas) su cuarto 'play-off' consecutivo ... de ascenso a Tercera División con el cartel de tapado. Tercero, lejos de la cabeza, con una temporada de más a menos en cuanto a resultados. Esa mezcla de mochila ligera, sin la presión de otros años, y la experiencia de haber transitado por casi todos los estados emocionales de una fase de ascenso en el último lustro, quizás sea su gran baza. Porque puede ser la última para un grupo de amigos que ha capeado de la mano todo el proceso. «La sensación es que es ahora o nunca», subraya su entrenador, Guille Duque, empeñado en terminar en el banquillo la tarea que empezó sobre el campo. «Estamos donde merecemos y tenemos que pelear por lo que llevamos tiempo persiguiendo. Este cuarto año tenemos que afrontarlo con poso, con la sabiduría de otros años. Estamos bastante comprometidos con la causa».

Duque habla del tramo final de temporada, que ha dejado a su equipo tercero, con un colchón suficiente de siete puntos con el cuarto, pero a diez del Numancia B, segundo, y a 17 del Colegios Diocesanos, ya en Tercera División como campeón del grupo, como una «dosis de realidad». Lo ilustran las derrotas por 0-1 en El Burgo ante ambos. «Aun así, hemos mantenido el nivel y hemos ido superando adversidades». Desde lesiones a cambios en condiciones laborales o la necesidad de buscar campos alternativos para entrenar en tres semanas en la que el suyo estuvo destrozado: martes en La Lastrilla, jueves en Cantimpalos y viernes en La Granja. «Hemos ido haciendo encaje de bolillos».

Llega al 'play off' solo con las bajas de Rober Cadenas, de larga duración tras romperse el ligamento cruzado de la rodilla, y Sergio Alcubilla, con un esguince en la misma articulación. Todos los demás están en dinámica. «Hay varios jugadores que no van a llegar al cien por cien, veremos si pueden contar con minutos». El lema de Duque, que vivió como jugador los dos primeros 'play off' y como entrenador el último, a principio de temporada es que sus pupilos disfrutaran del proceso. «Estamos disfrutando más que en ningún momento». El entreno de ayer, las caras, la ilusión, tirarse al suelo con la lluvia… Hasta ahora nos hemos sobreexigido. Eso me da tranquilidad, más que ser segundo o tercero. Estoy viendo a mi equipo y es cuando más falta hacía». Es el fruto del camino recorrido. «Hemos visto nuestros puntos débiles, los hemos 'requetemamado', nos han costado puntos y partidos. Y qué fortalezas tenemos. Somos un grupo que compite todos los partidos».

Especialmente en una segunda vuelta en la que casi todo se ha decidido por un gol. Sus derrotas no han sido problema de falta de ocasiones, sino de acierto. En 2025, los delanteros han marcado el 20% de los goles por un 70% de los centrocampistas y un 10% de los defensas. «Nos ha faltado contundencia y hemos permitido situaciones muy evitables que nos han supuesto gol».

El Numancia B, que se mide al filial del Salamanca UDS en la otra eliminatoria, parte como favorito. Mientras, el Betis Valladolid, un club formado en los años 40 de forma anecdótica por un partido ante alumnos sevillanos de un colegio mayor, ha peleado por el ascenso directo, una lucha que ha cedido en las últimas semanas ante Unionistas B. Duque espera a un rival muy agresivo. Un equipo muy joven y dinámico arriba que concede muy poco atrás, especialmente en casa. «Me espero un rival muy ordenado. Nuestro plan de partido es claro, tenemos que ser dinámicos desde el principio para que pasen cosas. Ha llegado el momento de generar, de ser valientes».