Turégano y su «camino largo» a Tercera

No hay atajos hacia Tercera División para el Turégano, que vio pasar el tren del primer puesto, el de un Colegios Diocesanos invictos que salió ... de El Burgo el sábado con 13 puntos de ventaja con 24 por jugar. Con el único puesto de promoción directa fuera de radar, los segovianos, segundos, afrontan dos meses para asegurar uno de los dos puestos de 'play off' de su grupo de la Regional y jugar su cuarta fase consecutiva. El objetivo es el mismo, el rubicón del ascenso, y su entrenador, Guille Duque, que ha vivido dos de ellas como jugador y la última como técnico, argumenta las cartas que para dar el salto: la progresiva profesionalización. «Hay que tener en cuenta cómo has ido evolucionado. Solo con la ilusión, entrenando un día o dos, con la gente que venía cuando podía, llegamos a una final con el Unami y casi nos la llevamos [2022]. Hemos crecido en viajes, comidas, instalaciones, que los jugadores se cuiden más. Este grupo humano ha hecho un esfuerzo muy grande que ahora se tiene que ver recompensado. Ha faltado siempre un pequeño detalle, pero el trabajo ha sido muy bueno». Lo resume en una frase que cita a menudo al vestuario: «El camino más largo a veces es el más bonito». Disfrutar de cada piedra esquivada para celebrar la cima.

El reto al inicio de curso era el ascenso, la guinda a una generación curtida, desde sus aventuras en Copa del Rey, con el histórico partido ante el Celta en La Albuera, a caer en una final por el ascenso y en dos semifinales. Lo ideal era evitarse el trago del 'play off'. «Los campos artificiales y el Dioce no nos han dado opción. No han fallado [17 victorias y 5 empates en 22 partidos] y nosotros, en momentos clave, sí». Esa confianza, los diez puntos de ventaja con los que los abulenses se plantaron en Turégano, ayudó a gestionar un partido tenso. «Arriesgamos de más porque no nos valía el empate y se llevaron la victoria, merecidamente. Son el mejor equipo de la categoría». Además, el Turégano se dejó puntos en días como el de Calasanz, cayendo 1-0 contra diez y fallando un penalti. También perdieron en Vista Alegre (2-1) en el debut y en Soria ante el Numancia B pese a meter tres goles. «Esas situaciones contra los equipos de arriba fuera de casa nos está costando sacarlas». Tareas pendientes para el 'play off'.

Duque habla de un equipo diferente al que cogió hace poco más de un año. «Tenemos calidad, trabajo y ambición para intentar ganar todos los partidos». Tanto en el aspecto físico, una plantilla larga que se ha mantenido sin grandes bajas, más allá de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla de Rober Cadenas cuando estaba en dinámica con la Segoviana, como en el táctico. «Cada día podemos tener un poquito más de recursos. Estamos mejorando también acciones a balón parado, que otros años nos costaban porque en esta categoría hay muchos equipos con buen físico que lo trabajan bien». Mas solvencia y más variantes, ya no solo de jugadores, sino dibujos tácticos. Un equipo que se caracterizaba por sus balones diagonales a extremos por banda natural y este año los sitúa más a banda cambiada para que jueguen por dentro y dejen más espacio a los laterales.

Una riqueza táctica que mantiene la motivación de un grupo con escasos cambios en el último lustro. «Y la ambición de poder hacer ahora un buen final de temporada para, quien sabe, si lograr el objetivo». La parte ofensiva no ha sido un problema para el equipo más goleador del grupo: lleva 55 en 22 partidos, con tres goleadores como Alcubilla (10), Cotrina (9) y Luis del Barrio (8). Su exigente pretemporada les llevó a marcar 20 goles en las cinco primeras jornadas. «Ahora los equipos te conocen más y no te dejan tanto». La estadística también habla bien de la defensa, pues son los quintos menos goleados con 19, solo uno más que San José, Nuamncia B y Cebrereña, por los 11 del Dioce. «En partidos claves hemos encajado cuando no procedía». El factor diferencial de una fase de ascenso, que se decide en minutos por un lado y por otro. «Nos toca mantener el cien por cien de nuestra concentración, es uno de los problemas que aún nos queda por trabajar. Pensamos que tenemos dominado un partido y un despiste te cuesta la eliminatoria».