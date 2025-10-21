La cuantía media de las multas por infringir la 'ley mordaza' roza los 600 euros

La gran mayoría de las infracciones a la 'ley mordaza' registradas en Segovia desde su entrada en vigor en 2015 son graves. Sin embargo, es ... la provincia que menos aportación económica ha realizado por cada sanción al conjunto de Castilla y León. No sucede lo mismo si la comparativa se realiza con la cuantía por habitante, ya que escala varias posiciones. Esto significa que el territorio segoviano llega a superar en gran medida a otras regiones vecinas en número de multas por incumplir la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana pero, al contrario, las infracciones cometidas son más leves.

Cada persona que ha sido denunciada por quebrantar alguno de los puntos del reglamento de la 'ley mordaza' ha tenido que desembolsar un promedio de 670 euros en Castilla y León. Sin embargo, hay algunas provincias que quedan muy por encima de la media, como son Zamora o Burgos, que superan con creces los 700 euros por sanción; mientras que otras, como Segovia, se alejan de estas cifras al apuntar 595 euros por cada multa interpuesta a lo largo de la última década.

55 euros es el gasto que ostenta Segovia por habitante en relación a la cuantía acumulada por cada sanción al infringir la llamada 'ley mordaza'.

1.450 promedio de multas al año que registra Segovia relacionadas con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

La variación de la cantidad depende directamente de la gravedad de la infracción. Esto explica que, aun contabilizando muchas más infracciones detectadas, Segovia mantenga una distancia de casi cien euros con el promedio regional. Si se analiza el número de incumplimientos, la provincia adelanta en el ranking a otros territorios con más población, como son Ávila o Palencia, a las que se suma también Soria, de acuerdo con la estadística publicada por el Ministerio del Interior.

Segovia acumula un total de 14.556 sanciones relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana desde 2015, lo que se traduce en unos 1.450 expedientes abiertos cada ejercicio. Si el desembolso económico resultante de estas denuncias se extrapola al tamaño de la provincia, el territorio segoviano sufraga 55 euros por cada residente. Es un gasto muy elevado, tan solo superado por Zamora, con 65. Al contrario, se desploma en León, ya que la aportación por habitante se reduce a 29 euros.