«Tenemos la creencia lógica de que en Segovia nunca pasa nada malo» Alberto Martín, autor de la novela El silencio de Raquel. / Antonio Tanarro Alberto Martín presenta en la Feria del Libro su última novela, 'El silencio de Raquel' SUSANA CASTILLEJO Segovia Domingo, 8 julio 2018, 16:16

'El silencio de Raquel' supone la tercera incursión en el mundo de la literatura del segoviano Alberto Martín García (Segovia, 1982), licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Valladolid y profesor del campus María Zambrano. Con su primera novela, 'Tras la estela de un cuadro' (2012), fue finalista del Premio Ateneo Joven de Novela.

–Comenzó escribiendo relatos. ¿Cómo dio el salto a la novela?.

–El salto a la novela lo di después de llevar ya 30 ó 40 relatos. Empecé a ver que se me quedaba un poquito corto, que las historias me pedían más desarrollo e hice un intento inventándome, además, el pueblo de la historia para hacerlo mas fácil, para ver hasta dónde podía llegar y, bueno, tuve la suerte de que acabé. Y a raíz de eso fui finalista de un premio de novela y fue en ese momento cuando ya empecé a tomármelo un poco más en serio.

–'El silencio de Raquel' es una novela de misterio ambientada en Segovia. ¿Está de moda este tipo de género? Lo digo por trilogías como la del Valle del Baztán, de Dolores Redondo, o la de la Ciudad Blanca, en Vitoria, de Eva García Sáenz de Urturi.

–Y María Oruña también, en Cantabria. Yo creo que sí, de hecho, en parte me ha influenciado. Las dos primeras novelas que hice eran así, de misterio puro y duro, y aquí sí que le puse un componente policial. Es verdad que a mí me gustan mucho esas novelas y quería hacer algo de ese estilo también. Me ha supuesto más esfuerzo por todo el tema policial, me ha costado documentarme y me apetecía que fuera en Segovia, que fuera en mi ciudad y que Segovia tuviera su propia novela negra.

–¿Qué Segovia van a encontrar los lectores?

–Van a encontrar una Segovia en parte como la conocen. Una Segovia tranquila, pero donde van a suceder una serie de sucesos que ponen un poco patas arriba esa tranquilidad. Los segovianos tenemos la creencia lógica de que es una ciudad muy tranquila y que nunca pasa nada malo. Creo que es uno de los motivos que también me llevó a ambientar la historia aquí, esa falta de sucesos negros me hacía tener un espacio por el que colarme. Va ser una Segovia llena de lugares que ellos mismos conocen porque todas las ubicaciones son reales.

–¿Tiene algún referente literario?

–Sí, tengo muchos referentes literarias. Siempre digo que mi mayor referencia literaria es Carlos Ruiz Zafón, a nivel de lector, sobre todo. Tengo muchos autores, especialmente españoles, que leo bastante, como los mencionados antes, Juan José Millás...pero Zafón es como mi preferido.

–Ha sido finalista de varios premios literarios. ¿presentarse a un certamen es hoy en día la mejor forma de conseguir que te editen una obra?

–Totalmente, es la mayor porque es la manera más sencilla de conseguir que alguien, por lo menos, lea las primeras páginas de la novela. Si tú la envías sin concurso es probable que ni siquiera llegue a su destino, porque hay tanta gente... En cambio, los concursos sí que suelen hacer un primer filtro, por lo menos de leer las primeras paginas, y yo lo que me he encontrado a raíz de ser finalista con la primera novela es que creo que si ese proceso lo hubiera hecho fuera de concurso, no hubiera conseguido una editorial. Yo le recomendaría a todo el mundo que probara con concursos.

– Hace dos años fue el autor más vendido en esta feria, ¿aspira a repetir este logro?

–Ojalá, la verdad es que sería un orgullo para mí porque, como siempre digo, juego en casa, y la verdad es que tengo muchos amigos, familiares, contactos de colegas que me apoyan muchísimo con esto y creo que es el motivo por el cual sigo escribiendo. Porque desde que publico cosas siempre me he encontrado el cariño de la gente y ojalá que sea así. Estoy compitiendo con grandes escritores, pero también es verdad que la novela acaba de salir y este es uno de los primero puntos donde se puede encontrar. Pero ojalá.

–¿Se puede vivir exclusivamente de la literatura?

–Yo personalmente, no. Soy publicista y profesor aquí en la universidad y esto realmente lo ubico más en la categoría de afición. Una afición que considero seria. Hay gente que pueda vivir de la literatura, pero muy poquitos. De hecho, hay demasiados escritores que también hacen columnas, que salen en tertulias y demás porque realmente publicar un libro cada dos o tres años y que en ese periodo puedas vivir está al alcance de muy poca gente. Y más hoy en día, con todo el tema digital.

–¿Cuáles son sus próximos proyectos?

–Tengo una novela que va por la mitad ya y se titulará 'Las vidas que no eran'. Voy a publicar esa cuarta novela yo creo que en un par de años y a partir de ahí no lo sé. También me gustaría hacer algo de teatro, me gustaría probar. Pero ahora mismo estoy centrado en presentar esta novela e intentar acabar la cuarta, que será para 2020, Y sobre todo, presentarla a todos los concursos que pueda e intentar meter la cabeza de un modo más nacional, que a lo mejor estoy un poco ubicado en un entorno más cercano y me gustaría dar el salto. Pero bueno, es una aspiración casi imposible.

–Como profesor del campus María Zambrano, ¿cree que los universitarios españoles leen?

–Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay tantos que depende del ejemplo que cojas pues puede parecer que sí o que no. Pero yo sí que me encuentro muchos alumnos que leen y que comparten libros en sus redes sociales. No soy negativo con eso. Incluso cuando he ido a institutos o colegios con la primera novela, me encuentro gente a la que le gusta la lectura y lee sagas. Lo que pasa es que, evidentemente, leen otro tipo de cosas. No tenemos que pensar que tienen que leer novela muy adulta, cualquier cosa que leas en un buen momento para empezar y acostumbrarse a la lectura.

–Cuando no escribe, ¿qué tipo de lecturas prefiere?

–Me gustan especialmente las novelas de misterio y ambientadas en temas reales, en historias que al principio parecen que no están contando nada y luego te están contando tu vida o tus sentimientos. Digamos que el misterio y la novela negra es lo que mas leo habitualmente, aunque voy mezclando un poquillo para intentar empaparme de todo.