«Me costaba reconocerme en el espejo» Cristina Cuéllar superó un cáncer de mama. / Antonio De Torre A Cristina Cuéllar le detectaron cáncer de mama cuando tenía 39 años CÉSAR BLANCO ELIPE Segovia Domingo, 21 octubre 2018, 15:48

Nerviosa por leer el manifiesto y compartir su experiencia con el cáncer de mama en primera persona del singular, Cristina Cuéllar, reconoce que «al principio tienes miedo y dudas». Pero por eso cuenta su testimonio, para llenar de confianza y trasmitir fuerza a las mujeres que, como ella, tienen que enfrentarse a la realidad del diagnóstico y del tratamiento. Se lo detectaron cuando tenía 39 años, ahora ha cumplido 41. «Cuando me lo dijeron pensé que ahora no me venía bien, pero claro, cuándo viene bien una enfermedad», comenta.

Pasó por el quirófano, la quimioterapia, las sesiones de radioterapia y de hormonoterapia. Recuerda la quimio como «lo más duro de todo porque cuando apenas te has recuperado la sesión te viene la siguiente». «Me costaba reconocerme en el espejo», explica al evocar esos momentos difíciles. Nunca pensó que iba a celebrar su 40 cumpleaños en el hospital con una «sesión que me dejó planchadita», no pierde el humor al relatar su combate contra el cáncer.

Solo tiene palabras de agradecimiento al equipo de oncología, tanto en lo profesional como en lo personal: «Se acordaban de mi nombre y me llamaban 'Cris', como en mi casa». También le legó la ayuda de la AECC, pero sobretodo el apoyo de la familia y amigos con los que jugaba a las cartas por las tardes para que no se acordara del sufrimiento. «He aprendido a cuidarme y quererme más», concluye.