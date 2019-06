La concejala electa del PP Carolina García renuncia al acta 12 días después de admitir que no sabe qué es estar en la oposición Carolina García (izquierda), junto a Pablo Pérez el día de su presentación como candidata. / Antonio de Torre Aunque el partido dio un toque de atención a la atleta y empresaria para que fuera más cautelosa en las redes sociales, Pablo Pérez asegura que la decisión obedece a motivos profesionales ANA NUIN Segovia Martes, 11 junio 2019, 11:27

Primera deserción en la bancada del Partido Popular. La atleta y empeesaria Carolina García, que ocupó el puesto número 5 de la candidatura en las elecciones del 26-M, ha renunciado a recoger el acta de concejala. Lo hace después del revuelo ocasionado por una de las 'stories' que habitualmente cuelga en las redes sociales (Facebook e Instagram) , en la que la deportista, vencedora en varios mundiales en la categoría de veteranos, confesara en un vídeo con la leyenda 'Qué empanada tengo', que no sabía lo que es estar en la oposición: «Bueno, a ver -dice-, hemos (según me han contado, que ya sabéis que de esto entiendo poco), hemos ganado dos concejales más, pero no gobernamos. Entonces soy concejala sin... en la oposición, que no sé lo que significa eso. Así que, nada, vamos a ver».

Aunque admite que a raíz de lo sucedido pidió cautela a García en los mensajes lanzados a través de las redes sociales, el líder municipal de los populares, Pablo Pérez, desvincula la renuncia de la que fue su fichaje estrella para la lista a este toque de atención y también al hecho de no haber conseguido el gobierno municipal, ya que la conocida atleta, de 40 años, estaba llamada a ser la concejala de Deportes. «Me ha dicho que por su profesión no podrá alcanzar el nivel de trabajo que ella quería. Lo hizo después de que yo pusiera negro sobre blanco en cuanto al nivel de exigencia que quiero a la hora de hacer oposición. Por su estilo de vida y su profesión no podrá alcanzarlo», afirma Pablo Pérez.

¿Y no hubiera tenido más trabajo si el Partido Popular hubiera conseguido gobernar? Porque ella sí estaba dispuesta a asumir la Concejalía de Deportes.

«Entonces hubiera tenido a toda una Concejalía para respaldar su trabajo. Mira Marifé Santiago (la concejala de Cultura en funciones), que ha estadio viniendo solo una vez a la semana», afirma Pérez, quien insiste en que Carolina García le manifestó su intención de no liberarse en caso de llegar a asumir el área de Deportes. «Ten en cuenta que su empresa, Herbalife Segovia, es la novena del grupo en ventas en Europa».

Sin embargo, la decisión de Carolina García contradice sus declaraciones de hace menos de dos semanas, cuando negaba que tuviera intención de renunciar a tomar el acta de concejal: «Es una pena que no podamos gobernar. Como atleta, sufro día a día el estado en que se encuentran las instalaciones deportivas y tenía muchas ideas para revertir esa situación. Pero mantengo las mismas ganas de aportar y ayudar a la ciudad, como el día en que Pablo Pérez me propuso formar parte de su equipo, y, por supuesto, cogeré el acta». Sobre su actividad en las redes sociales, la nueva concejala lo tenía muy claro: «Reconozco que soy muy 'payasa', así, entre comillas, que subo muchos vídeos de mi día a día, con mis hijos, bailando, haciendo ejercicio. Si por esto me tienen que echar de algún lado, que me echen. Yo voy a seguir siendo como soy, porque la gente quiere que sea como soy. Si por entrar en política tengo que dejar de hacerlo... Voy a seguir siendo como soy. Lo tengo claro. Y eso no significa que no sea profesional y que no haga bien las cosas».

La decisión será anunciada en la rueda de prensa convocada para las 11:30 horas de hoy, en la que también estará José Luis Horcajo, número 10 en la lista, que ocupará la vacante.

Este fue uno de los vídeos que publicó la concejala: