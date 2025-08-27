El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Árboles sobre el río Eresma este lunes por la mañana. Antonio Tanarro
Segovia

Comienzan los trabajos para retirar los restos de arbolado del Eresma

Las obras permitirán realizar arreglos provisionales en la pasarela sobre el río, a la altura de la fábrica de Borra

Segovia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:06

La Concejalía de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Segovia ha iniciado esta semana una intervención en el cauce del río Eresma centrada en la retirada de arbolado caído y restos vegetales. Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre la antigua fábrica de Borra, en el barrio de San Lorenzo, y el puente de la Fuencisla, en el entorno de San Marcos.

La elección de estas fechas no es casual: el verano es la época del año en la que el caudal del Eresma se encuentra en su punto más bajo, lo que facilita el acceso al cauce, agiliza los trabajos y minimiza las molestias tanto a la ciudadanía como al entorno natural.

En algunos tramos será necesaria la utilización de maquinaria pesada, lo que se ha tenido en cuenta para garantizar la seguridad y eficacia de las labores. Además, aprovechando la intervención, se realizarán arreglos provisionales en la pasarela sobre el río situada junto a la fábrica de Borra, que presenta tablones levantados y otros desperfectos. Desde el Ayuntamiento se informa de que está previsto ejecutar próximamente una actuación integral en esta infraestructura.

Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa Skilnal, en coordinación con el Centro Especial de Empleo «La Unidad Especial», cuyos trabajadores se encargan habitualmente del mantenimiento de los valles del Eresma y del Clamores.

El presupuesto de esta intervención es de 8.000 euros.

