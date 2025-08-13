IU pide que se retire la arena acumulada en el puente de San Marcos

El Norte Segovia Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:10 Comenta Compartir

El grupo municipal de Izquierda Unida solicita al Ayuntamiento de Segovia que intervenga para retirar la arena bajo el puente de San Marcos, dado que las diferentes avenidas de agua producidas durante el invierno han ido arrastrando y amontonando este material. La formación presentó un ruego en la última sesión plenaria para pedir a la concejalía de Medio Ambiente que realice esta intervención ahora que en verano el caudal del río está en un nivel bajo.

En el pasado mandato corporativo, el área de Medio Ambiente, con IU al frente, realizó obras en los márgenes del río bajo el puente de San Marcos. El objetivo de estos trabajos era ampliar la capacidad de paso de agua bajo el segundo ojo del puente y facilitar una mayor evacuación en caso de riadas. De este modo se evita el efecto de curva de remanso aguas arriba que, en determinados caudales, produce el aumento del nivel de la lámina de agua y puede afectar a la Casa de la Moneda y a los caminos aledaños al río.

Esta medida ha demostrado ser efectiva, según la formación de izquierdas, ya que en la actualidad el río aguanta caudales más altos sin que llegue a desbordarse, si bien el riesgo de inundaciones sigue existiendo. No obstante, el paso del agua por el segundo ojo del puente y las crecidas producen inevitablemente la acumulación de arena junto al puente, por lo que el equipo de gobierno «debe intervenir en la zona aprovechando el periodo estival y así recuperar su capacidad de evacuación».

Por otro lado, Izquierda Unida también reclama el arreglo de los caminos aledaños al río que se vieron afectados en la última riada de marzo, que generó varias oquedades y resaltos por la erosión del agua. Los caminos dañados son los que discurren desde el puente de la Casa de La Moneda hasta la pradera de San Marcos, los cuales aún no han sido arreglados.