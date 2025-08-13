El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región
Arena acumulada en uno de los ojos del puente de San Marcos sobre el río Eresma. El Norte
Segovia

IU pide que se retire la arena acumulada en el puente de San Marcos

La formación también solicita el arreglo de los caminos dañados durante la pasada primavera

El Norte

El Norte

Segovia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:10

El grupo municipal de Izquierda Unida solicita al Ayuntamiento de Segovia que intervenga para retirar la arena bajo el puente de San Marcos, dado que las diferentes avenidas de agua producidas durante el invierno han ido arrastrando y amontonando este material. La formación presentó un ruego en la última sesión plenaria para pedir a la concejalía de Medio Ambiente que realice esta intervención ahora que en verano el caudal del río está en un nivel bajo.

En el pasado mandato corporativo, el área de Medio Ambiente, con IU al frente, realizó obras en los márgenes del río bajo el puente de San Marcos. El objetivo de estos trabajos era ampliar la capacidad de paso de agua bajo el segundo ojo del puente y facilitar una mayor evacuación en caso de riadas. De este modo se evita el efecto de curva de remanso aguas arriba que, en determinados caudales, produce el aumento del nivel de la lámina de agua y puede afectar a la Casa de la Moneda y a los caminos aledaños al río.

Esta medida ha demostrado ser efectiva, según la formación de izquierdas, ya que en la actualidad el río aguanta caudales más altos sin que llegue a desbordarse, si bien el riesgo de inundaciones sigue existiendo. No obstante, el paso del agua por el segundo ojo del puente y las crecidas producen inevitablemente la acumulación de arena junto al puente, por lo que el equipo de gobierno «debe intervenir en la zona aprovechando el periodo estival y así recuperar su capacidad de evacuación».

Por otro lado, Izquierda Unida también reclama el arreglo de los caminos aledaños al río que se vieron afectados en la última riada de marzo, que generó varias oquedades y resaltos por la erosión del agua. Los caminos dañados son los que discurren desde el puente de la Casa de La Moneda hasta la pradera de San Marcos, los cuales aún no han sido arreglados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  2. 2

    La falta de aprobados en las oposiciones deja sin cubrir más de la mitad de las plazas en Secundaria
  3. 3

    «¿Tiene que morir alguien para que se ponga solución a esto?»
  4. 4 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  5. 5

    Las Descalzas Reales se despiden de su convento: «Llevo 67 años viviendo aquí»
  6. 6 El muerto en el incendio de León era un voluntario de 35 años que donó una desbrozadora para la extinción
  7. 7

    Las temperaturas caen de golpe 11 grados tras una tormenta seca en Valladolid
  8. 8

    Adiós a Ricardo Duyos, los ojos en España del Grupo Bornos Bodegas
  9. 9

    Hace un butrón en su casa para robar aceite y vino a su vecina en Alaejos
  10. 10

    Evacúan la abadía por el incendio de Resoba y confinan Lebanza y El Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla IU pide que se retire la arena acumulada en el puente de San Marcos

IU pide que se retire la arena acumulada en el puente de San Marcos