«El comercio seguirá existiendo, pero no como lo hemos conocido hasta ahora»

Las agrupaciones de comerciantes de Segovia asisten con preocupación a la pérdida del comercio tradicional y su conversión en establecimientos de servicios o enfocados al turismo. La persistencia de locales cerrados es lo peor, pues contribuye a la degradación de las calles y la ... pérdida de vitalidad. Lo que está ocurriendo en arterias otrora comerciales como Blanca de Silos o San Francisco es un buen ejemplo.

«Son varias las circunstancias que confluyen, pero no es novedoso. Llevamos con esta inercia muchos años, yo diría que décadas», observa el gerente de la Agrupación de Comerciantes Segovianos (ACS), Juan Francisco Casado. Todo empezó con la competencia de las grandes superficies, pero la irrupción del comercio 'on-line' lo ha puesto todo patas arriba. «Tampoco tenemos relevo generacional, llevamos unos años diciendo que no existe, que el nuestro es un sector poco atractivo para trabajar en él», añade. Esa falta de relevo es, para Roberto Manso (Procose), una de las mayores lacras. «La mayoría de los comercios de Segovia están regentados por un autónomo con más de cincuenta y cinco años. Esto quiere decir que dentro de doce años, cuando nos hayamos jubilado todos, aquí no va a quedar prácticamente nada, solo aquellos negocios que no tengan competencia en internet o que ofrezcan cosas muy específicas», advierte.

Es más acertado hablar de reconversión que de extinción. «La situación no mejora y cada vez va a peor. No es algo específico de Segovia, ocurre en todas las ciudades. Tenemos que ser optimistas: el comercio va a seguir existiendo, aunque no como lo hemos conocido hasta ahora», expone Casado. La calle Blanca de Silos es fiel reflejo de la pérdida de pulso del comercio tradicional en una zona con un predominio de población envejecida. «Si una locomotora como la Universidad no logra que esa calle salga adelante, no es algo que sea sencillo de conseguir. Cierran los comercios tradicionales y abren otro tipo de negocios que no son comercios como tales, sino establecimientos de servicios, peluquerías... Las peatonalizaciones suelen ser muy beneficiosas para el sector. Aquellos que las experimentan ya no quieren volver a la situación anterior. Creemos que, en el caso de Blanca de Silos, no es una medida equivocada; otra cosa es que sea suficiente. En Blanca de Silos hay que hacer alguna intervención más. Es complicado, no obstante; si se supiera lo que hace falta, ya se habría hecho», añade el representante de la ACS.