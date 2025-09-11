Comerciantes piden al Ayuntamiento cambiar las fechas de las tarjetas monedero Fecose asegura que entre noviembre y diciembre no es necesario el refuerzo al ser el Black Friday y la campaña de Navidad

La agrupación Fomento del Comercio Segoviano (Fecose) ha agradecido al Ayuntamiento de Segovia las iniciativas destinadas a impulsar el consumo en el comercio local, pero ha mostrado su desacuerdo con el calendario previsto para la campaña de tarjetas monedero, que el Consistorio anunció entre el 10 de noviembre y 7 de diciembre. La agrupación advierte de que esas fechas coinciden con el 'Black Friday' y el arranque de la Navidad, periodos de alta demanda en los que el sector «no necesita un refuerzo adicional».

«Proponemos que la campaña se traslade a meses en los que el comercio local realmente necesita apoyo, como octubre o febrero. Así se equilibran las ventas y el impacto es mayor para el conjunto de los comerciantes», señala Alberto García Gómez, presidente de Fecose. La organización recuerda que los meses valle «suponen un desafío para la viabilidad de muchos negocios» y que reprogramar la iniciativa aportaría un impulso directo al tejido comercial y, por extensión, a la economía de la ciudad.

El Ayuntamiento anunció el pasado jueves que la nueva fórmula sustituirá a los antiguos bonos comercio e incorporará cambios operativos. Las tarjetas -físicas o virtuales- funcionarán como prepago de 50 euros, de los que el usuario abonará 25 y el resto será financiado por el Consistorio. Cada persona empadronada podrá adquirir una tarjeta y, si hubiera fondos, recargarla una o dos veces más. La gran novedad para los negocios es que el cobro será inmediato en el pago, sin trámites posteriores, y que la campaña se abrirá a comercios de todos los barrios, admitiendo compras pequeñas y en establecimientos distintos. La dotación municipal asciende a 350.000 euros.

Fecose insiste en que comparte el objetivo de dinamizar el consumo, pero solicita al gobierno municipal que reconsidere las fechas para que el empuje llegue cuando más falta hace. Según la agrupación, esa decisión permitiría maximizar el retorno de la campaña y sostener a los negocios que más sufren los altibajos estacionales.

