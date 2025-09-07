El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Multitud de personas adquieren bonos comercio en una de las últimas campañas de apoyo al sector. Antonio de Torre

El Ayuntamiento lanzará en otoño una campaña de tarjetas monedero para el comercio

Tendrán un valor de 50 euros para gastar en tiendas y establecimientos, de los cuales el usuario abonará solo la mitad

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:30

El Ayuntamiento de Segovia pondrá en marcha entre el 10 de noviembre y el 7 de diciembre una nueva campaña de impulso al comercio local ... mediante la emisión de tarjetas monedero, un sistema renovado que sustituye a los antiguos bonos comercio y que incorpora importantes novedades tanto para consumidores como para comerciantes.

