El Ayuntamiento lanzará en otoño una campaña de tarjetas monedero para el comercio

El Ayuntamiento de Segovia pondrá en marcha entre el 10 de noviembre y el 7 de diciembre una nueva campaña de impulso al comercio local ... mediante la emisión de tarjetas monedero, un sistema renovado que sustituye a los antiguos bonos comercio y que incorpora importantes novedades tanto para consumidores como para comerciantes.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, recuerda que esta medida fue comprometida en el acuerdo presupuestario con Ciudadanos y que contará con una dotación de 350.000 euros, «una de las más altas que se han destinado a este tipo de iniciativas en la historia del Ayuntamiento».

El concejal de Servicios y Comercio, José Luis Horcajo, desvela que las tarjetas monedero podrán adquirirse en formato físico o virtual y funcionarán como una tarjeta prepago. Tendrán un valor de 50 euros, de los cuales el usuario abonará solo 25 euros. El resto será financiado por el Ayuntamiento. Cada persona empadronada en Segovia podrá obtener una única tarjeta, y si se mantienen fondos disponibles y la campaña lo permite, podrá recargarla una o dos veces más, siempre sobre la misma tarjeta y sin adquirir una nueva.

Los pagos podrán realizarse en los comercios de Segovia que se adhieran a la campaña, y uno de los grandes cambios frente a los antiguos bonos es que el dinero llegará a los comerciantes en el momento del pago, sin necesidad de trámites administrativos posteriores ni retrasos en los cobros. «En campañas anteriores, los comerciantes debían presentar documentación y esperar semanas para recibir el dinero. Ahora, el ingreso será automático al realizar la venta», explica Mazarías, que destaca la novedad como un avance clave para facilitar la participación del tejido comercial.

La campaña ampliará el acceso a comercios de toda la ciudad, no solo los del centro, permitiendo también compras pequeñas y distribuidas en distintos establecimientos. «Queremos que esta herramienta sirva para fidelizar clientes, fomentar el consumo en los barrios y ayudar al comercio segoviano en su conjunto», afirma Horcajo.