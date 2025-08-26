La Diputación lanza 5.000 bonos para fomentar las compras en pueblos de Segovia Bajo el título 'Consume Rural',se quiere incentivar el consumo en establecimientos de municipios de menos de 20.000 habitantes

El Norte Segovia Martes, 26 de agosto 2025, 13:48

La Diputación de Segovia, en colaboración con la Junta de Castilla y León, ha puesto en marcha la campaña de bonos comercio 'Consume Rural', una iniciativa destinada a fomentar las compras en pequeños comercios de municipios con menos de 20.000 habitantes.

La campaña contempla la emisión de 5.000 bonos de 10 euros cada uno, aplicables como descuento directo en compras superiores a 20 euros. Cofinanciada en un 75% por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, la inversión total asciende a 50.000 euros. A partir del 1 de septiembre, los consumidores mayores de 18 años podrán solicitarlos a través de la plataforma digital www.consumerural.dipsegovia.es. Cada persona podrá obtener hasta tres bonos, con descuentos de hasta 30 euros en compras mínimas de 60 euros.

Bajo el lema 'Tu pueblo, tu comercio', la campaña busca poner en valor el papel de los pequeños establecimientos en el entorno rural, como carnicerías, librerías, tiendas de ropa, papelerías, panaderías o ferreterías.

Para su difusión, se ha desarrollado un plan de comunicación que incluye anuncios en medios de comunicación y redes sociales, así como un vídeo promocional.

En la presentación de la campaña participaron representantes de algunos comercios adheridos, como La Tienduca de Gomezserracín o la Perfumería Lorhena de Cuéllar, así como el mago segoviano Héctor Sansegundo, imagen de la campaña. También asistió la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, quien destacó que la campaña busca reforzar la actividad económica local y apoyar a los pequeños negocios del medio rural.

En esta primera edición, 68 comercios se han sumado a la iniciativa. Según los organizadores, más de 150 establecimientos mostraron interés, aunque muchos no llegaron a formalizar su participación por dificultades técnicas, especialmente relacionadas con el uso de herramientas digitales.