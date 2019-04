Cochinillo en casi 1.300 raciones

Las dulzainas iba dejando paso a las bandejas con los lechones doraditos, recién asados, y el público se fue arremolinando alrededor de las vallas que delimitaban el escenario. Empezaba así, a los pies del Acueducto, la Fiesta de Exaltación del Cochinillo, que este jueves, en una tarde un poco desapacible, celebró su séptima edición, dentro del Congreso de Gastronomía y Turismo Ciudad de Segovia.

El encargado de oficiar de maestro de ceremonias fue David Monaguillo, miembro de la Academia de Gastronomía de Castilla y León y colaborador en numerosos espacios informativos de cocina. Monaguillo, ingeniero informático y autor de exitosos blogs culinarios, participó trinchando el cochinillo segoviano. Fue una verdaderas fiesta popular en la que tomaron parte centenares de personas. Los restaurantes segovianos aportaron 46 cochinillos, de los que salieron casi 1.300 raciones, según el presidente de la Asociación de Camareros de Segovia y su Provincia, Javier Bermejo, que lamentó no haber podido satisfacer toda la demanda. «Sé que ha habido personas que no han llegado a la ración, pero es muy difícil calcular la demanda que va a haber. No obstante, podemos decir que la fiesta ha vuelto a ser un verdadero éxito», dijo el responsable de la organización.

Tras el pregón de David Monaguillo, camareros y chefs de los restaurantes segovianos procedieron al trinchado de los lechones y al lanzamiento de los platos, que saltaron en mil añicos sobre el piso del Azoguejo. «Para Segovia, es una fiesta entrañable. Actos como este sirven para reivindicar la importancia del cochinillo en la gastronomía segoviana y la ayuda que supone para la hostelería local», dijo Bermejo.