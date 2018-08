El PP cerrará el próximo trimestre las listas para las elecciones municipales Luis Tudante y Silvia Clemente observan cómo el presidente de los cocineros, Ignacio García, sirve las raciones. / Antonio Tanarro En Segovia, a diferencia de otras capitales de provincia, aún no se ha tomado una decisión sobre quién será el candidato E. ESTEBAN Segovia Miércoles, 29 agosto 2018, 08:12

Ya es una tradición. Desde hace varios años, la cita en la Pradera de El Hospital de La Granja se ha convertido en uno de los eventos que marcan el inicio del curso político de las diferentes formaciones políticas regionales. Con la gran judiada de este martes, empiezan a saborear una campaña que se prevé «intensa», con las elecciones autonómicas y municipales de 2019 a la vuelta de la esquina. Sin embargo, será a partir de septiembre cuando los partidos comiencen a confeccionar las listas electorales, principalmente en las capitales de provincia. Así lo confirmó el secretario general del Partido Popular en Castilla y León y presidente de la diputación de Segovia, Francisco Vázquez, quien además aseguró que el próximo trimestre será decisivo, ya que será el momento en el que cerrarán las listas. «Algunas ya las tenemos decididas, pero otras como Segovia todavía no», incidió. Del mismo modo, el año empezará «cargado de acontecimientos» para los populares. Tal y como avanzó Vázquez, en el primer trimestre de 2019 darán a conocer las autonómicas. «Se han producido diversos acontecimientos, como los congresos, que han ralentizado las listas electorales; estaban previstas para este verano», argumentó.

Aunque por el momento se desconoce quien sucederá a Juan Vicente Herrera como presidente de la formación, Vázquez mostró su «convicción» para que el actual presidente de la Junta agote su legislatura. «Tiene la intención de agotar el mandato. Es una cuestión que está zanjada, así que si no existen otras cuestiones sobre la mesa, será presidente de la Junta hasta el mes de junio», indicó.

Esta misma certeza la defendió el secretario general del PSOE en la comunidad, Luis Tudanda, quien lamentó la escasa «visibilidad» del presidente autonómico de los populares, Alfonso Fernández Mañueco ante una hipotética covocatoria de investidura «exprés». «A Herrera le costaría encontrar a Fernández Mañueco; está desaparecido, inexistente e invisible, con toda la corrupción que rodea a su partido», ironizó.

En este sentido, Tudanca criticó la «irresponsabilidad» tanto del Partido Popular como del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñores, por no compadecer ante las Cortes por las conversaciones que han salido a la luz sobre la trama Enredadera. «No puede ser. Ya que no dan explicaciones, por lo menos que den la cara y que comparezca, aunque ya me gustaría que de una vez asumieran alguna responsabilidad», lamentó. «Parece que el partido popular tiene más vínculo y relación con los corruptos que con todos los castellanos y leoneses. Desde luego, el trato es más cercano y la cercanía es mayor», insistió el secretario general.

Confianza en Suárez-Quiñores

Ante el alubión de críticas, el Partido Popular ha optado por cerrar filas y confiar en el alegato del consejero de Fomento. «Él está dispuesto a ir a las cortes. Se trata de aclarar algunas cuestiones, no importa tanto si en el pleno o en una comisión», defendió Vázquez. Por su parte, la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, afirmó que la comisión de Fomento es «muy adecuada» para que Suárez Quiñores dé las explicaciones que considere convenientes.

Era precisamente la visita de Herrera uno de los momentos más esperados de la cita gastronómica. Finalmente, el presidente castellano y leonés no pudo acudir porque se reunió con los responsables del comité de empresa de Vestas ante el anuncio del cierre de la organización. «León es una provincia que no puede aguantar un golpe más. La decisión de la empresa no tiene perdón; está jugando con el futuro de varias varias y de nuestra comunidad», lamentó Tudanca.