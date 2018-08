Centrados acusa a la alcaldesa de «confundir a la opinión pública» Cosme Aranguren, durante un pleno del Ayuntamiento de Segovia. / Antonio de Torre La formación magenta exige disculpas de Clara Luquero EL NORTE Segovia Sábado, 18 agosto 2018, 12:36

Centrados en Segovia exige que Clara Luquero pida disculpas por declarar que los concejales del grupo de la oposición no se interesaron por el accidente de Vía Roma. «La alcaldesa de Segovia no solo no hace la más mínima autocrítica, algo a lo que desgraciadamente nos tiene acostumbrados, sino que además no respeta la más mínima crítica de la oposición». En Centrados lo consideran un intento «rastrero» por «confundir a la opinión pública sobre una falsa falta de ética y sensibilidad».

El portavoz de Centrados, Cosme Aranguren, asegura haberse puesto en contacto con Ramón Muñoz-Torrero, concejal de Tráfico, y con el gabinete de Alcaldía para mostrar «la preocupación por el estado de los heridos».

Aranguren, en respuesta a la reacción de la alcaldesa, declaró que «partidismo y desvergüenza es culpar a una trabajadora de lo sucedido cuando la investigación policial sigue abierta solo para esquivar responsabilidades políticas». Centrados , además, vuelve a criticar la «escasa» inspección que hace el Consistorio de los contratos de los servicios municipales, «especialmente en aquellos que actualmente se encuentran prorrogados a causa de la desidia del equipo de gobierno».