El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las Cortes reprueban a Quiñones, defendido por el PP y con Vox de perfil
Construcción de viviendas unifamiliares en Carrascalejo. Antonio de Torre
Segovia

Carrascalejo concentra cuatro de cada cinco obras de nuevas viviendas unifamiliares

La falta de mano de obra hace que el periodo de espera para iniciar una construcción o reforma sea de hasta un año en Segovia

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:39

La construcción vive en Segovia una fase de elevada actividad, tanta como permite la disponibilidad de un personal que no es suficiente para satisfacer ... toda la demanda de obra nueva y reformas que hay en la provincia. El verano ha sido una buena época, en la que se ha podido trabajar con continuidad y sin los contratiempos -cada vez menos frecuentes- que supone la climatología en Segovia. «Cada vez hay menos días en los que no se pueda trabajar», subraya Javier Carretero, presidente de la Asociación Provincial de Industrias de la Construcción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dejan semiinconsciente a una menor en Vadillos tras una agresión
  2. 2

    Hallan un cuerpo en el lugar en el que desapareció Ángel Benéitez en el mes de mayo
  3. 3

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  4. 4

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Martes 9 de septiembre
  6. 6 Cae desde cinco metros en la presa de Ruesga cuando hacía una fotografía
  7. 7

    Rescatada en helicóptero una brasileña afincada en Valladolid al no poder continuar una ruta en Cantabria
  8. 8

    Un joven resulta herido por asta de toro en el encierro de Portillo
  9. 9

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  10. 10

    Barón Rojo sobrevuela Valladolid con aires sinfónicos para su repertorio heavy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Carrascalejo concentra cuatro de cada cinco obras de nuevas viviendas unifamiliares

Carrascalejo concentra cuatro de cada cinco obras de nuevas viviendas unifamiliares