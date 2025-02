Medio año después del final de las obras ejecutadas en el eje comprendido entre la plaza de la Universidad y la plaza de Somorrostro, el ... alcalde de Segovia, José Mazarías, pide tiempo para poder comprobar los resultados de una polémica intervención que se tradujo en la peatonalización de la calle Blanca de Silos.

Al ser preguntado por la actividad comercial de la antigua Alférez Provisional, el regidor afirmó que la situación del comercio no es comparable a la que había hace diez o quince años, tanto en Segovia como en el resto del mundo. Mazarías dijo que no hace falta una reflexión muy profunda para comprobar los cambios que han ocasionado en el sector la proliferación de las grandes superficies comerciales y del comercio por Internet. «Que levante la mano quien no haya comprado nunca nada por Internet», dijo para justificar que los problemas de los pequeños comercios no se producen solo en la calle Blanca de Silos.

Por todo ello, defendió las obras ejecutadas en esta zona del barrio de Santa Eulalia aunque, por el momento, no se hayan traducido en un incremento de la actividad comercial. «A la calle Blanca de Silos le falta tiempo», dijo el alcalde. Expuso que los negocios que han cerrado durante los últimos meses ya tenían decidida su marcha antes del final de las obras y no ocultó que numerosos locales siguen cerrados con carteles que anuncian su disponibilidad para el alquiler o la compra. «Esos carteles son por la oportunidad que sus propietarios entienden que esta calle tiene para sus posibles compradores», sostiene. En este sentido, puso como ejemplo la reciente apertura en la calle Blanca de Silos de un estudio de tatuaje. «Hay un negocio que ha entendido cual es la filosofía y el potencial cliente de esa calle, que seguramente no tiene nada que ver con el cliente del comercio tradicional», añadió.

El alcalde pidió tiempo para implementar nuevas medidas con las que facilitar y promover «en esta y otras vías» y la implantación de «otro tipo de negocios que desde luego tendrán cabida en este espacio y otros de la ciudad».