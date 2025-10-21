El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Operarios de una brigada de reparación rápida realizan una reparación en la plaza del Azoguejo de Segovia. Antonio de Torre

Las brigadas de reparación rápida supondrán una inversión de 600.000 euros

Los operarios contratados tendrán un plazo de 72 horas para iniciar la reparación de desperfectos observados en la vía pública

Ana María Criado

Ana María Criado

Segovia

Martes, 21 de octubre 2025, 13:55

Comenta

Una losa rota, una alcantarilla hundida o un bache en una acera son algunas de las quejas habituales que los vecinos trasladan con frecuencia al ... Ayuntamiento de Segovia. Estos desperfectos, que en muchas ocasiones pueden resultar peligrosos, tardan en ocasiones varias semanas en ser arreglados. Si bien es cierto que el Consistorio puso en marcha unas patrullas de acción rápida para realizar estas reparaciones urgentes, el servicio tuvo un límite temporal al finalizar los contratos menores rubricados. El objetivo que ha perseguido el equipo de gobierno desde entonces ha sido extender esta propuesta durante todo el año. Es una aspiración que está a punto de hacerse realidad gracias a la licitación de estas obras puntuales de mantenimiento y conservación de vías públicas por importe de unos 600.000 euros hasta 2028. «Esperemos que estén funcionando por las calles de la ciudad muy pronto», subraya el alcalde José Mazarías.

