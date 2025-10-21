Las brigadas de reparación rápida supondrán una inversión de 600.000 euros

Una losa rota, una alcantarilla hundida o un bache en una acera son algunas de las quejas habituales que los vecinos trasladan con frecuencia al ... Ayuntamiento de Segovia. Estos desperfectos, que en muchas ocasiones pueden resultar peligrosos, tardan en ocasiones varias semanas en ser arreglados. Si bien es cierto que el Consistorio puso en marcha unas patrullas de acción rápida para realizar estas reparaciones urgentes, el servicio tuvo un límite temporal al finalizar los contratos menores rubricados. El objetivo que ha perseguido el equipo de gobierno desde entonces ha sido extender esta propuesta durante todo el año. Es una aspiración que está a punto de hacerse realidad gracias a la licitación de estas obras puntuales de mantenimiento y conservación de vías públicas por importe de unos 600.000 euros hasta 2028. «Esperemos que estén funcionando por las calles de la ciudad muy pronto», subraya el alcalde José Mazarías.

«Llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto, pues nos va a permitir dar respuestas ágiles a aquellas intervenciones que se nos proponen y nos anuncian constantemente residentes, asociaciones o colectivos de Segovia», defiende el regidor. El servicio de cuadrillas de acción rápida era una de las apuestas prioritarias de Mazarías. Sin embargo, la dificultad para llegar a acuerdos y aprobar presupuestos demoró la licitación de estas brigadas de obras.

2 horas es el plazo máximo en el que se deberá señalizar un desperfecto o hundimiento desde la recepción del aviso emitido por el Ayuntamiento.

La medida se pudo poner en marcha a finales del año pasado a través de contratos menores y los profesionales actuaron principalmente en desperfectos detectados en el centro de la capital o en enclaves turísticos, pero los responsables municipales ambicionaban regular su funcionamiento y ampliar el radio del servicio por medio de una adjudicación mayor.

Después de varios meses de espera, las patrullas de acción rápida ya han salido a licitación y las empresas interesadas pueden concurrir al proceso presentando ofertas hasta el 3 de noviembre. No obstante, deberán cumplir unos requisitos, como es la aceptación de un presupuesto que se eleva a 300.000 euros anuales -IVA incluido-, de unos tiempos exigidos para efectuar las reparaciones y la dotación de un mínimo de medios materiales y personales, según confirma la Plataforma de Contratación del Sector Público.

3 operarios integrarán cada uno de los dos equipos de las brigadas de reparación, que se apoyarán a su vez en el personal para el transporte de material.

La empresa estará obligada a señalizar el hundimiento o desperfecto para advertir del posible peligro en un plazo máximo de dos horas desde su notificación por parte del Consistorio. El inicio de los trabajos de arreglo tendrá lugar en las 72 horas posteriores y su finalización no podrá exceder de las dos semanas, salvo causas de fuerza mayor, como son las circunstancias meteorológicas o las interferencia con otras obras en la misma ubicación.

Posibles penalidades

El retraso reiterado que incumpla el calendario establecido sin una justificación supondrá la imposición de una penalidad a la empresa. Si hay alguna incidencia que impida el avance de los trabajos, tendrá que ser comunicada de inmediato a la entidad municipal. Esto se debe a que la prioridad será garantizar la accesibilidad a los ciudadanos. «Queremos que nuestros vecinos disfruten de los barrios y sus calles, que puedan pasear con tranquilidad o que sepan que, si se ponen en contacto con nosotros al detectar un problema, daremos una solución urgente y satisfactoria», remarca Mazarías.

El propósito es hacer frente a aquellos imprevistos no programados que se produzcan en la ciudad, en sus barrios incorporados y en la entidad menor de Revenga. A ello se suma el aumento de la seguridad entre los viandantes y conductores, además de la prolongación de la vida útil de los pavimentos sobre los que se actúa. Esto supondrá una «disminución de los gastos de reparaciones de más amplio calado al impedir el avance de los daños», recoge el pliego de condiciones.

Hay varios trabajos que se contemplan en el contrato y todos ellos hacen referencia a obras menores. Es el caso de la reposición de pavimento en las aceras, la sustitución de baldosas o losas rotas, la reparación de baches, la sustitución de bordillos y rígola degradados, el arreglo de arquetas de servicios de titularidad municipal, la adaptación de emborrillados y la modificación de aceras o calzadas. Todos los materiales están incluidos, ya que los operarios ejecutarán sus trabajos en superficies de hormigón, asfalto o granito, entre otros.

No existe una oferta fija de trabajo, sino que la misma responderá a las necesidades de mantenimiento y conservación que serán comunicadas desde el Ayuntamiento. Habrá un límite de obras, que estará marcado por el importe económico máximo que se ha previsto en el contrato. Las brigadas de reparación rápida se dividen en dos equipos, constituidos por un oficial, un ayudante y un peón; otro grupo se dedicará al transporte de material y el contratista podrá un técnico a media jornada a disposición de las necesidades que surjan con el avance de los meses, que servirá de enlace entre la empresa y el Consistorio.