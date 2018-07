Bayón asegura que el pleito por las parcelas no retrasará la puesta en marcha del CAT Edificio del Círculo de las Artes y la Tecnología. / Antonio Tanarro Los grupos de la posición insisten en acusar al equipo de gobierno municipal de no explicar los gastos del proyecto CLAUDIA CARRASCAL Segovia Viernes, 20 julio 2018, 12:06

La comisión extraordinaria de Urbanismo y Hacienda que se celebró ayer en el Ayuntamiento sirvió que para que los concejales Claudia de Santos y José Bayón, explicaran la situación en la que se encuentra el Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT) después de que la Audiencia de Segovia haya dado la razón a uno de los propietarios que exigía la expropiación de su terreno. Este terreno, de suelo rústico sin uso, está ubicado entre el área de Baterías y el edificio del CAT, en las parcelas que el Ayuntamiento intercambió con el Ministerio de Defensa en los años noventa, quince antes de que el proyecto del CAT comenzara a gestarse, recordó Bayón. En lugar de expropiar los terrenos a los propietarios de la zona y pagar una cantidad testimonial, puesto que se trataba de suelo rústico, en 2001 se llegó al acuerdo de otorgarles derechos urbanísticos en el sector de Prado Bonal. Todos lo aceptaron inicialmente, aunque más tarde algunos se retractaron y se negaron a la ocupación directa a cambio de terrenos que habían acordado.

En primera instancia, los tribunales han dado la razón a los propietarios, obligando a expropiar dichos terrenos. Sin embargo, el Ayuntamiento ha recurrido la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El método que se ha aplicado para la adquisición de estas parcelas es la compensación, explicó el edil a los portavoces de los grupos de la oposición. Además, insistió en que son los propietarios los que se comprometieron a urbanizar, «y no lo han hecho». En caso de que el alto tribunal de la Comunidad diera la razón a este propietario, la Comisión Territorial de Urbanismo tendría que tasar el terreno para que el Ayuntamiento procediera a la expropiación, aunque Bayón considera que «por sus características, el importe tampoco debería de ser muy elevado». En cualquier caso, aseguró que esto no afectaría al normal desarrollo de las obras en el interior del edificio.

En cuanto a las explicaciones que reclama el PP por determinados gastos asociados al edificio del CAT, Bayón invitó al principal partido de la oposición a que compruebe que «todo el dinero ha sido auditado por Intervención municipal, pero también por el interventor del Estado y por el Tribunal de Cuentas, que en última instancia sería el responsable si existiera cualquier tipo de irregularidad», subrayó Bayón, quien afirmó que «esta táctica de volver a retomar las cuentas de hace una década se debe a la falta de propuestas del PP».

En cuanto al futuro del edificio, recalcó que varias empresas han mostrado intención de asentarse en él, incluso por carta, por lo que la previsión es que en noviembre o diciembre se concrete el plan estratégico para el edificio CIDE y se materialicen los acuerdos. De momento, y aunque hay al menos nueve empresas que han mostrado interés, Bayón elude desvelar más nombres de los que ya se conocen, como es el caso de Vector, Seidor y Delonia Software. Eso sí, avanzó que todas ellas tienen en común su vinculación al sector de las nuevas tecnologías y desarrollo digital e innovador, ya sea vinculado al software, al sector servicios o al agroalimentario, entre otros.

Decepcionante fue para el PP la comisión. Según indicó la portavoz de la formación, Raquel Fernández, los concejales de Urbanismo y Hacienda «no dieron respuesta a la mayor parte de las preguntas planteadas». Esta comisión «ha servido para confirmar que el CAT es un fiasco», lamentó Fernández, quien aseguró que su objetivo era aclarar dudas en relación a determinados gastos que consideran sospechosos. «Esta reunión no solo no ha servido para aclararlos, sino que se han generado todavía más dudas», espetó. Fernández pidió una justificación, el desglose, el destino, los motivos y los beneficiarios de los casi 120.000 euros que se gastaron en viajes en apenas dos años.

Una cuestión a la que los concejales no dieron respuesta, alegando que tienen que consultarlo, al igual que a la pregunta sobre los 160.000 euros que se pagaron a una consultora en tan solo ocho meses. En cambio, han remitido a los populares a la Intervención municipal y les han dado un plazo de 24 horas para que formulen las preguntas a este departamento.

«No decimos que los gastos no estén justificados, sino que queremos saber dónde está el resultado, qué ha pasado con lo que se hizo o cómo se utilizó ese dinero», insistió la portavoz. Asimismo, recordó que el gobierno socialista ha gastado más de 25 millones de dinero público en un proyecto del que solo hay un único edificio construido, todavía sin uso y del que se desconoce la repercusión que tendrá en la ciudad.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, María José García Orejana, asegura que eran previsibles las respuestas socialistas. «Como siempre, todo lo hacen bien y aquello que no funciona es culpa de otros» criticó. No obstante, tampoco defiende la postura de los populares y asegura que si apoyaron la celebración de esta comisión era para que dieran explicaciones por la sentencia que pesa sobre los terrenos del CAT.

Tampoco considera oportuna la justificación de gastos que exige el PP diez años después. En su opinión, «su obligación política como partido de la oposición era controlar esos gastos en su momento ». Asimismo, asegura que PSOE y PP «están aprovechando la batalla bipartidista del CAT en época preelectoral, unos para colgarse la medalla y otros para evitar que se la cuelguen y hacerse notar».Cs aboga por que esta infraestructura concluya lo antes posible para que pueda prestar un servicio a los ciudadanos y generar empleo .

Ángel Galindo, el portavoz municipal de IU, explicó que los socialistas se han comprometido a consultar y comprobar los desequilibrios existentes en determinados pagos. «Es cierto que no cuadran y estamos a la espera de que den explicaciones en ese sentido», matizó. En cuanto al recurso interpuesto ante el TSJ afirmó que lo más prudente es esperar a que se resuelva. No obstante, cree que no tiene ningún sentido que ahora el propietario reclame la expropiación del terreno cuando en su momento firmó un convenio con el Consistorio. «En nuestra opinión es un intento de sacar dinero al Ayuntamiento y consideramos que en este caso el equipo de Gobierno tiene razón», sentenció. Galindo insistió en que el CAT parte de un proyecto «totalmente equivocado e impulsado por las políticas de cemento y hormigón que proliferaron en todo el país y que ha dejado a aeropuertos sin aviones, carreteras sin coches y edificios, como el del CAT, sin uso».

Por su parte, el concejal de UPyD-Centrados en Segovia Cosme Aranguren comentó que el primer paso tras la comisión es recibir la documentación solicitada por los grupos para resolver los interrogantes sobre los pagos realizados para los proyectos del CAT. Mientras tanto. «seguimos con las mismas dudas que antes tanto sobre su viabilidad inicial como sobre su futuro», comentó. En la misma línea, advirtió al equipo de Gobierno de que su formación no puede «hacer actos de fe en una cuestión en la que se han invertido 25 millones y que sigue sin concluirse y sin aclararse».