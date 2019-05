Los pueblos de los Valles del Oso sobre la muerte de un ciclista segoviano: «No pusimos la valla donde cayó por falta de dinero» Zona por la que se precipitó un ciclista este domingo. / / E. C. Los empresarios responsabilizan a los alcaldes del accidente mortal y estudian acciones legales contra ellos por imprudencia temeraria SANDRA S. FERRERÍA Segovia Miércoles, 15 mayo 2019, 13:51

Peligrosa y en mal estado. Todos coinciden en el diagnóstico y, también, en la causa. Empresarios turísticos de la Senda del Oso y los alcaldes de los municipios implicados en su mantenimiento achacan a la falta de fondos del estado de este senda, en la que este domingo fallecía un ciclista segoviano y residente en Valladolid de 60 años, Julio Martín, tras precipitarse por un desnivel de ocho metros. Los empresarios del sector de alquiler de bicicletas ya venían advirtiendo del riesgo que implicaba el mal estado de la senda y aunque la investigación policial apuntaba en un principio a que una valla había cedido, el alcalde de Proaza, y empresarios turísticos, aseguran que en realidad no había ni barandilla. Son treinta kilómetros en las que, añaden los empresarios, se dan constantes incidentes, que han llevado a más de uno al hospital, según informa el diario El Comercio.

Tal es el malestar por lo sucedido este domingo que uno de estos empresarios tiene la intención de poner en marcha una acción judicial contra los alcaldes de Proaza, Quirós, Santo Adriano y Teverga. Casimiro Álvarez, de la empresa Oso Goloso, aseguró que «es terrible el estado de abandono» de esta senda. «Los alcaldes son unos absolutos irresponsables. No valen los argumentos de que no tienen dinero», afirmó. Así, propondrá en los próximos días a vecinos y asociaciones personarse como acusación particular en una demanda penal contra los regidores. «Venimos advirtiendo desde hace muchos años» del peligro, indicó, convencido de que la «dejadez» de los alcaldes podría constituir un delito de imprudencia temeraria. «Ocupan un cargo y eso tiene que implicar algún tipo de responsabilidad», añadió. El dueño del Centro BTT Valles del Oso, Astor García, criticó la falta de mantenimiento que debería de haber en la senda. «Solo hay acciones puntuales cuando ocurre algo», señaló. Según él, «no es cuestión de que la senda esté desastrosa, pero si se cae una valla hay que reponerla, no esperar».

No es el único enfadado. Tito Conde, regente de Deporventura, critica que la senda «está descuidada». «Llevamos años peleando» contra ello. También culpó a los cuatro consistorios de la situación; de que haya barandillas en sitios donde no hacen falta «y donde de verdad son precisas estén rotas». A diario, sostuvo, los usuarios se quejan del mal mantenimiento, de los baches y hasta hace poco de la falta de luz en los túneles. «Ha sido la gran olvidada por parte de todo el mundo», lamentó.

Los regidores, por su parte, incidieron en que no tienen dinero para abordar mejoras. Ramón Fernández, alcalde de Proaza y presidente de la mancomunidad, señaló que donde se cayó el ciclista «no había valla». «Es una zona en la que hubo en la nevada de octubre varios argayos, que se limpiaron. Pero la valla no la repusimos, pusimos cintas advirtiendo del peligro» por falta de dinero. «Estaba previsto poner una nueva y arreglar el piso en cuanto los ayuntamientos tengamos capacidad, pero valla no había», añade.

«Con todo no podemos, vamos haciendo lo que podemos», lamentó. El dinero que les llega desde el Principado, apuntó, no es suficiente: «Habría que pedir más». La alcaldesa de Teverga, Amor Álvarez, reclamó un plan integral al Gobierno regional. Así, ayer Álvarez solicitó una reunión con el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez. Además, contó Álvarez, está previsto que los cuatro alcaldes se reúnan; «todos estamos en la misma línea». Por su parte, el alcalde de Quirós, Ovidio García, cree necesario firmar un convenio conjunto con el Principado para mejorar el mantenimiento de la senda.

También se estudia la opción de que sea la Fundación Oso de Asturias la que asuma ese mantenimiento. Ya se han iniciado las conversaciones. Principado y ayuntamientos, destacó un portavoz de la fundación, han acogido con receptividad esa «búsqueda de una unidad en la gestión que pudiera facilitar tanto el mantenimiento y gestión integral de la misma como su promoción».

«La senda del oso es un recurso de primer orden dentro y el principal activo, con mucha diferencia, en este campo para los concejos del Valle del Trubia, por lo que todo esfuerzo en su promoción y conservación parece de todo punto justificado», añadió la fundación, que apuntó que «los recursos no siempre se adecuan a las necesidades detectadas en esta infraestructura».

Por su parte, el portavoz de la candidatura del PP a la Junta General, Álvaro Queipo, pidió al Principado que se haga cargo del mantenimiento de la senda. Queipo culpó del «abandono» a la Mancomunidad del Valle del Oso y «es ésta mancomunidad la responsable del deterioro, mal estado y peligro para visitantes y usuarios».