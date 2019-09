El Ayuntamiento retirará la licencia de obras al parque comercial Guiomar Parcela en la que estaba prevista la construcción del parque comercial. / Antonio de Torre El proyecto, presentado en 2016 con la intención de estar listo en un año, preveía la creación de más de 200 puestos de trabajo QUIQUE YUSTE Segovia Viernes, 6 septiembre 2019, 07:16

La construcción de un parque de medianas superficies en una parcela de 12.000 metros cuadrados situada entre el centro comercial Luz de Castilla, las naves de la empresa FCC y el Centro de Transportes no será finalmente una realidad. No se trata de ninguna sorpresa, ya que los terrenos no han registrado ninguna actividad casi dos años después de la fecha apuntada por los promotores para la inauguración de un parque comercial que contaría con nueve naves adosadas, pero la junta de gobierno lo confirmó ayer con el inicio del expediente de caducidad de la licencia de obras concedida en 2016 para su ejecución.

«Como no se han iniciado las obras estamos obligados a iniciar el expediente de caducidad», informó la alcaldesa sobre un proyecto del que desconoce los motivos por los que finalmente no se llevará a cabo. «No podemos saber qué es lo que ha sucedido. Es un proyecto empresarial privado e imagino que habrán tenido algún problema para contratar a las empresas», elucubró la alcaldesa. El parque comercial Guiomar, presentado en sociedad en noviembre de 2016, pretendía desarrollar las obras en apenas un año y estar en funcionamiento en las navidades de 2017. «Lo presentaron y dieron un plazo para entrar en funcionamiento relativamente temprano, sorprendentemente temprano para este tipo de productos». Casi tres años después de aquella presentación, el Ayuntamiento inicia el proceso para retirar la licencia de obras a la promotora una vez la Junta ha hecho lo propio con la licencia comercial. «Ahora hay un periodo de alegaciones, pero la licencia comercial es condición 'sine qua non' para tener licencia de obras», advirtió.

El proyecto del parque comercial Guiomar fue iniciado por Cecosa Hipermercados y fue desarrollado posteriormente por Servicios en Inversiones en GLA (SIGLA). Durante la presentación del proyecto se indicó que el parque comercial contaría con una inversión global de unos 22 millones de euros con la previsión de crear más de 200 puestos de trabajo.

Proyectos similares

Por otro lado, la alcaldesa de Segovia reconoció que en la actualidad «hay alguna otra empresa interesada en realizar un proyecto similar, aunque no puedo decir más porque de momento cae en el ámbito privado». Para llevarlos a cabo, la ciudad cuenta con varios espacios disponibles. Uno de ellos es el conocido sector Prado del Hoyo, otro está situado frente al centro comercial Luz de Castilla y el tercero habilitado para tal efecto durante los últimos años se ubica detrás de la Biblioteca Pública, entre los barrios de Comunidad Ciudad y Tierra de Segovia, Nueva Segovia y El Palo-Mirasierra.