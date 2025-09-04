El Ayuntamiento reactiva el proceso para poner en marcha la zona de bajas emisiones

El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado el proceso de consulta pública para adaptar su Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) a los nuevos requerimientos establecidos ... por la ley de cambio climático y transición energética, así como por el Real Decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

El anuncio llega tras la sentencia dictada el pasado 16 de mayo por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que anuló la ordenanza reguladora de la zona de bajas emisiones de Segovia aprobada por el Consistorio un año antes. El fallo señalaba que, para ser jurídicamente válida, dicha ordenanza debía estar integrada en un plan de movilidad que incluyera expresamente la creación de estas zonas, algo que no contemplaba el documento aprobado por el Ayuntamiento de Segovia en 2014. A juicio del tribunal, no basta con tener un PMUS general, sino que es imprescindible que este contemple de forma concreta y detallada el establecimiento de zonas de bajas emisiones, tal como exige la normativa vigente.

Con el fin de subsanar esta carencia y dar cumplimiento a la legislación estatal, el Ayuntamiento ha elaborado una propuesta de actualización del plan vigente. Esta adaptación se materializa en un nuevo documento técnico, en el que se propone integrar formalmente las ZBE dentro del marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado en 2014, manteniendo su estructura basada en monografías.

La consulta pública iniciada por el Ayuntamiento de Segovia permanecerá abierta durante un plazo de 20 días naturales. Durante este tiempo, cualquier ciudadano u organización interesada podrá revisar la propuesta y presentar opiniones, observaciones o sugerencias que serán tenidas en cuenta en el proceso de elaboración final.

La ley obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Segovia, a contar con planes de movilidad que incorporen medidas de mitigación de emisiones contaminantes derivadas del tráfico urbano. Entre las medidas obligatorias se encuentra precisamente el establecimiento de zonas de bajas emisiones, así como otras acciones dirigidas a fomentar los desplazamientos a pie o en bicicleta, electrificar el transporte público, reducir el uso del vehículo privado y mejorar la calidad del aire, especialmente en zonas sensibles como centros escolares o sanitarios. De hecho, además de adaptar el PMUS para que incluya el establecimiento de la ZBE, también se incluirán en el documento medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo puntos de recarga, y la integración de planes específicos de electrificación con las zonas de bajas emisiones municipales.

El Ayuntamiento recuerda que este procedimiento responde tanto a una obligación legal como a una voluntad política de avanzar hacia una ciudad más limpia y habitable. La adaptación del PMUS permitirá disponer del respaldo jurídico necesario para reactivar la aprobación de una nueva ordenanza que regule las zonas de bajas emisiones en Segovia, esta vez con pleno encaje legal.

Una vez finalizado el periodo de consulta, se valorarán las aportaciones recibidas y se procederá, en su caso, a incorporar modificaciones al documento. La intención municipal es que, tras esta adaptación, la ciudad pueda contar con un instrumento sólido, actualizado y alineado con la normativa vigente que le permita avanzar con garantías en la implantación de una zona de bajas emisiones que estaba prevista para el 1 de octubre pero que retrasará su entrada en vigor varios meses.

Cambio de parecer

Este movimiento por parte del Ayuntamiento de Segovia se produce menos de dos meses después de que el alcalde de la ciudad, José Mazarías, dejase el futuro de la implantación de la ZBE en la capital segoviana en manos de los tribunales.

El pasado 10 de julio, en su última comparacencia ante los medios de comunicación hasta la fecha, dijo que sería la justicia la encargada de establecer el momento en el que se podrán aplicar las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones. «Teníamos varias fases previstas que hemos dejado de lado. Hasta que no sepamos cuando podremos retomar las fases no vamos a seguir», indicó. Sin embargo, el Consistorio ha decidido no esperar y cumplir con el requisito que recogía la sentencia de mayo del TSJ.