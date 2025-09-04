El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Panel de la futura Zona de Bajas Emisiones de Segovia. Antonio de Torre

Segovia

El Ayuntamiento reactiva el proceso para poner en marcha la zona de bajas emisiones

Ha iniciado el proceso de consulta pública previa para adaptar su Plan de Movilidad y cumplir con las condiciones establecidas por el TSJ

Quique Yuste

Quique Yuste

Segovia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 06:11

El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado el proceso de consulta pública para adaptar su Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) a los nuevos requerimientos establecidos ... por la ley de cambio climático y transición energética, así como por el Real Decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

