El Ayuntamiento pierde otros 280.000 euros por obras ejecutadas fuera de plazo

Aceves: «Es una irresponsabilidad que no puede quedar sin respuesta»

El PSOE de Segovia sostiene que la pérdida de parte de los fondos de la subvención «por la incapacidad del gobierno municipal de gestionar adecuadamente los fondos europeos». El secretario general electo del PSOE de Segovia, José Luis Aceves, ha calificado esta situación como «un ejemplo escandoloso de incompetencia y desidia política que perjudica directamente al comercio segoviano, un sector que necesita apoyo y no desidia». El diputado nacional sostiene que se trata de una «irresponsabilidad que no puede quedar sin respuesta» y pregunta quién asumirá las consecuencias. «¿Cómo es posible que hayan dejado perder más de 630.000 euros en un momento en el que Segovia necesita cada céntimo para apoyar al pequeño comercio, revitalizar la economía local y generar empleo?».

Para Aceves, la devolución de más de 630.000 euros por parte del Ayuntamiento de Segovia al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en el marco del proyecto 'El Buen Comercio' se produce por dos motivos principales que evidencian «una deficiente gestión administrativa y una falta de previsión en la ejecución de los fondos».

En primer lugar, señala la no ejecución de actuaciones previstas en el proyecto que considera «eran pilares fundamentales del programa», por lo que asegura que su no realización implica no solo una pérdida económica para la ciudad, «sino una oportunidad desaprovechada para avanzar en innovación y mejora del tejido comercial segoviano».

En segundo lugar, Aceves apunta a los diferentes costes entre lo presupuestado y lo ejecutado y lamenta que «en lugar de reinvertir ese remanente en otras acciones del mismo proyecto o en nuevas iniciativas dentro del marco aprobado el Ayuntamiento no supo o no quiso dar respuesta a tiempo, incurriendo en la obligación de reintegrar los fondos no justificados».

«Lo sucedido con el proyecto 'El Buen Comercio' debe abrir un debate serio sobre la capacidad del actual equipo de gobierno para liderar la gestión económica y los retos que tiene Segovia. No podemos seguir permitiendo que las oportunidades se esfumen por incompetencia», concluye Aceves.