Un retraso de 16 días en Somorrostro le cuesta 19.000 euros al Ayuntamiento

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado la devolución de casi 120.000 euros de una subvención de fondos europeos al ... Ministerio de Economía correspondientes al proyecto 'Segovia son compras y mucho más'. Un 40% de ese dinero saldrá de las arcas municipales al no haberse ejecutado los proyectos para los que estaban reservadas esas partidas antes del pasado 31 de diciembre, la fecha que establecía la convocatoria que debían estar terminados.

Una de las actuaciones que ha sufrido retrasos y que obligará al Ayuntamiento de Segovia a devolver 19.000 euros es la conversión de la plaza de Somorrostro en una isla de calor. La mayor parte de la intervención llevada a cabo en esta plaza del barrio de Santa Eulalia sí que se pudo ejecutar dentro de los plazos fijados, por lo que no será necesario que el Consistorio devuelva los casi 90.000 euros que ha costado la intervención. Sin embargo, los toldos no se pudieron instalar antes de final de año ya que la fábrica que se encargó de su suministro cerró durante el periodo navideño. Las tres velas que dan sombra en la plaza de Somorrostro se instalaron el 8 de enero y la certificación de esta parte de la obra no llegó hasta el día 16 del mismo mes. El resultado es que de los 89.000 euros de la obra, el Consistorio consigue financiar casi 72.000 euros gracias a los fondos europeos, pero tendrá que abonar los 19.000 que no le dio tiempo a ejecutar antes de que acabase el año.

Un problema similar se ha producido con otra intervención que consistía en la adquisición de casi 17.000 bolsas de tela reutilizables para repartir entre los comercios de la ciudad a través de un contrato presupuestado en más de 29.000 euros que finalmente se adjudicó por 19.000 euros. El problema, según explicó el alcalde de la ciudad, José Mazarías, es que hubo hasta treinta empresas que se interesaron por el contrato, lo que provocó un retraso en la adjudicación ya que fue necesario requerir a todas las empresas interesadas. El contrato se formalizó el 20 de diciembre pero en menos de dos semanas no hubo tiempo para la adquisición y reparto de las bolsas. De nuevo, y según dijo el alcalde, por el cierre de la empresa adjudicataria durante el periodo navideño.

En el caso de las bolsas, el Ayuntamiento de Segovia ha decidido mantener el contrato y los 19.000 euros que costará su adquisición será financiada con fondos municipales. No contará, por lo tanto, con la ayuda europea para ello.

No tendrá coste para las arcas municipales otra intervención prevista en el proyecto 'Segovia son compras y mucho más', que consistía en «embellecer» con vinilos los escaparates de los locales del centro de la ciudad que están vacíos y sin actividad. En este caso, la falta de interesados en sumarse al proyecto impidió que pudiera ejecutarse, aunque el Consistorio sí había hecho la convocatoria a tiempo, dotada con 14.000 euros de ayudas europeas. Ese dinero también tendrá que volver al Ministerio de Hacienda.

La mayor parte de esos 119.000 euros que en total tendrá que devolver el Ayuntamiento se corresponde, sin embargo, a las rebajas obtenidas en las adjudicaciones de los distintos contratos. La diferencia entre el dinero presupuestado y lo que finalmente han costado esas actuaciones (como la reforma de la calle Blanca de Silos) es reclamada por el Ministerio.