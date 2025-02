La falta de interesados acaba con la idea de tapar escaparates de locales vacíos con vinilos

Quique Yuste Segovia Viernes, 14 de febrero 2025, 13:34 Comenta Compartir

Los comercios segovianos que permanecen cerrados y sin actividad no decorarán sus escaparates con vinilos para disimular que están vacíos. La iniciativa propuesta por el Ayuntamiento, que pretendía mejorar la imagen y el entorno urbano de las zonas comerciales con esta acción, no se podrá llevar a cabo al no haber ningún comercio interesado. «Después de hablar con propietarios ninguno ha autorizado incluirse en este proyecto. Nosotros solo podemos pedir permiso y lo hemos hecho, pero no lo han permitido», confirmó el alcalde de Segovia, José Mazarías.

A través del área de Comercio e Industria, el Ayuntamiento de Segovia ofreció el pasado otoño a los propietarios de locales comerciales sin actividad situados en la zona turístico-comercial de la ciudad la posibilidad de revestir de forma gratuita con un vinilo exterior sus escaparates, una acción que debía redundar en la mejora de su imagen y la del entorno urbano en el que están situados, haciéndolo de esta manera más atractivo.

Las imágenes de estos vinilos decorativos, a los que podían optar un máximo de cincuenta locales, serán diferentes estampas de la ciudad, seleccionadas por el propio Ayuntamiento, y el espacio en el que se intervendrá por local será de cinco metros cuadrados.