El Ayuntamiento de Segovia limita a los bares los permisos para celebrar espectáculos

Críticas en las redes sociales

Los monólogos en la cervecería de la plaza Tirso de Molina tenían una gran acogida entre el público que cada viernes llenaba el bar para presenciar el espectáculo. Así, no es de extrañar las críticas surgidas en redes sociales cuando se ha comunicado que ya no habrá más monólogos en Excalibur. «No nos renuevan el permiso. Años de sacrificio y de inversión para conseguir hacer reír. En fin...», expresaba el mensaje de la cervecería en su página de Facebook, al que acompañaba una imagen con la palabra 'censura'. Entre las críticas a la decisión del Ayuntamiento figuran de la Agrupación Industrial de Hosteleros Segovianos, que lamentan que «una vez más este Ayuntamiento penaliza las actividades culturales»; del cómico Jaimito Borromeo, que afirma «que no querer renovar un permiso a Excalibur es no dejar hacer cultura»; o del candidato del PP a la Alcaldía, Pablo Pérez, quien defendió que el Ayuntamiento «debe promover» este tipo de actividades, «siempre desde el respeto a la convivencia».